EQS-News: Dr. Konstantin Mettenheimer tritt zur Wahl in den Aufsichtsrat der GRENKE AG bei der Hauptversammlung am 30. April 2024 nicht erneut an

EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Konstantin Mettenheimer tritt zur Wahl in den Aufsichtsrat der GRENKE AG bei der Hauptversammlung am 30. April 2024 nicht erneut an



15.03.2024 / 10:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG DES AUFSICHTSRATS Dr. Konstantin Mettenheimer tritt zur Wahl in den Aufsichtsrat der GRENKE AG bei der Hauptversammlung am 30. April 2024 nicht erneut an Baden-Baden, den 15. März 2024: Dr. Konstantin Mettenheimer, seit Juli 2021 Mitglied des Aufsichtsrates der GRENKE AG und seit Mai 2023 dessen stellvertretender Vorsitzender, tritt bei der Wahl zu dem Gremium während der Hauptversammlung am 30. April 2024 nicht erneut an. „Die GRENKE AG hat sich in den letzten drei Jahren in den Bereichen Governance, Compliance und Digitalisierung erfolgreich neu aufgestellt und ist darüber hinaus auf dem besten Weg zurück zu einer nachhaltigen Ertragssteigerung“, begründet Mettenheimer seine Entscheidung. „Ich sehe die entscheidenden Aufgaben, an denen ich mitwirken durfte, damit als erledigt an. Angesichts vieler anderer Aufgaben, die auf mich warten, habe ich mich deshalb entschieden, nicht erneut zur Wahl anzutreten.“ Jens Rönnberg, Aufsichtsratsvorsitzender der GRENKE AG: „Wir danken Dr. Mettenheimer für seinen wichtigen Beitrag in einer schwierigen Phase des Unternehmens und wünschen ihm weiterhin alles Gute. Nach überwundener Short-Seller-Attacke und Corona-Delle hat GRENKE nunmehr die Weichen für profitables Wachstum gestellt. Nach Auffassung des Aufsichtsrates sind die Ergebnisse des vergangenen Jahres sehr gut und gleichzeitig vielversprechend mit Blick auf die ambitionierten Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Schlüssel für unseren mittelfristigen und nachhaltigen Erfolg ist das umfassende Digitalisierungsprogramm, das uns neue Plug-and-Lease-Lösungen ermöglichen und voraussichtlich bereits ab dem kommenden Jahr erste Früchte tragen wird.“

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON:

Investorenkontakt

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007-204

investor@grenke.de Pressekontakt

Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de ÜBER GRENKE



Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unter-nehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

15.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com