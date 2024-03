Geld bewegt die Welt | Liquidität verschlechtert sich

Die FED befindet sich bis zur Tagung am Mittwoch in der Schweigephase. Die Wall Street muss die heißen Inflationsdaten also im Alleingang bewältigen. Neben den steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen, haben sich vor allem auch die flauen Einzelhandelsumsätze belastend ausgewirkt. Die schwache Reaktion auf die Zahlen von Adobe zeigt vor allem wie viel Euphorie in den Kursen enthalten ist. Die Aussichten hätten besser sein können, rechtfertigen aber keinen Einbruch von über 10%. Die meisten Analysten senken heute allerdings die Kursziele oder bleiben bei der neutralen Einstufung. Auch die Aktien von Ulta Beauty stehen nach den Zahlen, und wegen der Aussichten unter Druck.



00:00 Intro

00:26 Überblick | Wirtschaftsdaten

01:26 Notenbanktagung | EZB | Bank of Japan

03:45 Nvidia & Die Magischen Vier

04:25 Liquidität verschlechtert sich

06:16 Nucor | Ultra Beauty

08:08 Adobe

11:18 Coinbase | DoorDash | Snowflake | Uber

13:02 Schlagzeilen zu Google, Intel, Oracle, TikTok u.a.

14:38 Match, Fisker, Nio

15:36 Ausblick nächste Woche (u.a. Lennar)



