Silber - Idealtypisches Sprungbrett

Die Schwankungsarmut des Silberpreises während der letzten Jahre und das daraus resultierende aufgestaute Bewegungspotenzial hatten wir zuletzt bereits mehrfach diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11., 7. und 5. März). In diesem Kontext liefert der langfristige Monatschart des Edelmetalls möglicherweise einige wichtige zusätzliche Erkenntnisgewinne. Doch der Reihe nach: Zunächst scheint der Silberpreis die Wolken-Unterstützung auf Ichimoku-Basis als Sprungbrett nutzen zu wollen. Auch wenn wir erst Mitte des Monats haben, so liegt auf dieser Basis – Stand heute – ein sog. „morning star“ vor. Als weiteres konstruktives Chartmuster bildet die Kursentwicklung der letzten Jahre eine Korrekturflagge (siehe Chart). Zusätzlich unterstreichen diverse Indikatoren (z. B. RSL, MACD) die gute Ausgangslage. Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Anstieg über die Hochs bei rund 26 USD als wichtigen Katalysator. Gelingt dieser Befreiungsschlag, wäre im ersten Schritt der Weg bis zu den Mehrjahreshochs von 2020/21 bei 30 USD frei. Die o. g. Flaggenformation hält langfristig sogar ein Kursziel von rund 36 USD bereit. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der Silberpreis in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 22 USD zurückfallen.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.