DAX 40 Wochenausblick: Fed-Sitzung im Fokus – Berichtssaison läuft aus

In der neuen Handelswoche blicken Anleger insbesondere auf die US-Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed). Sollten die Zinssenkungsfantasien neue Nahrung erhalten, könnte der Deutschland 40 möglicherweise schon bald seine Rekordjagd weiter fortsetzen. Auch die Berichtssaison dürfte weiterhin für Impulse sorgen, welche nun dem Ende zugeht.

China-Daten beflügeln – EU-Inflation und ZEW-Daten im Blick

Bereits zu Wochenbeginn sorgten Vorgaben aus dem Reich der Mitte für wichtige Impulse. So fielen die Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen beide insgesamt besser aus als erwartet. Sollte die Konjunkturlokomotive China wieder an Schwung gewinnen, dürfte dies auch den Volkswirtschaften in Europa unter die Arme greifen.

Aktuelle Webinare:

Index-Trading – Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment – Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr