Schott Pharma baut neue Produktionsstätte in den USA

Frankfurt (Reuters) - Der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma nimmt für den Bau eines neuen Produktionsstandorts in den USA über 300 Millionen Euro in die Hand.

In Wilson im US-Bundesstaat North Carolina will Schott Pharma eine Produktionsstätte für vorfüllbare Spritzen errichten, die 2027 den Betrieb aufnehmen soll, wie das Mainzer Unternehmen am Montag mitteilte. Schott Pharma plant Investitionen von rund 340 Millionen Euro und erhält staatliche und lokale Fördermittel von etwa 19 Millionen Euro. Rund 400 Arbeitsplätze sollen an dem neuen Standort geschaffen werden.

Der Spatenstich für die Produktionsstätte soll Ende dieses Jahres erfolgen. Schott Pharma will dort vorfüllbare Polymerspritzen herstellen, etwa für mRNA-Medikamente oder die derzeit boomenden GLP-1-Therapien gegen Diabetes und Adipositas. Seinen Anteil an Glas- und Polymerspritzen auf dem US-Markt will Schott Pharma bis 2030 verdreifachen. In den USA unterhält der Konzern schon einen Standort in Lebanon im Bundesstaat Pennsylvania.

