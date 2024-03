Chart des Tages 🔴 AUDUSD (19.03.2024)

Werbung von

Während die Aufmerksamkeit der Märkte im asiatisch-pazifischen Raum hauptsächlich der Bank of Japan galt, war sie nicht die einzige Zentralbank, die heute eine Entscheidung bekannt gab. Die Reserve Bank of Australia beließ die Zinssätze zum dritten Mal in Folge unverändert bei 4,35 %. In der Erklärung der RBA wurde die Formulierung gestrichen, wonach eine weitere Anhebung nicht ausgeschlossen werden kann, und stattdessen durch die Formulierung ersetzt, dass der Vorstand weder etwas ein- noch ausschließt. Die Bank wies darauf hin, dass der Weg zur Erreichung des VPI-Ziels weiterhin ungewiss sei, während Gouverneur Bullock warnte, dass der Inflationskrieg noch nicht gewonnen sei, aber Fortschritte gemacht worden seien. RBA-Erklärung Zinspfad, der am besten gewährleistet, dass der Verbraucherpreisindex das Ziel erreicht, ist ungewiss

Wir m√ľssen zuversichtlich sein, dass sich der Verbraucherpreisindex nachhaltig auf das Ziel zubewegt

Vorstand bleibt entschlossen, die Inflation auf das Zielniveau zur√ľckzuf√ľhren

Der Vorstand schließt weder etwas aus noch ein

Die Inflation im Dienstleistungssektor ist nach wie vor hoch und schwächt sich allmählich ab

Wachstum der Lohnst√ľckkosten verlangsamt sich, bleibt aber hoch...

