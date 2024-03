Dax-Anleger treten vor Fed-Entscheid auf der Stelle

Börse am Mittag

Vor dem Treffen der US-Notenbank bewegt sich der Dax kaum vom Fleck.

Der deutsche Leitindex startete am Dienstag nahezu verändert mit 17.939 Punkten in den Handel. "An der Börse lähmt das ehrfürchtige Warten auf die morgigen Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank gerade das Handelsgeschehen", konstatierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets.

Bei den Einzelwerten geriet Fraport unter Druck. Die Aktien des Flughafenbetreibers büßten rund sechs Prozent ein, nachdem der Konzern Analysten zufolge beim Ergebnis im Schlussquartal sowie beim Ausblick unter den Erwartungen geblieben ist. Dagegen griffen Anleger bei Amadeus Fire zu und trieben die Titel mit einem Plus von rund sieben Prozent an die Spitze des SDax. "Der positive Ausblick sollte den Aktien heute helfen", sagte ein Händler. Zudem erhöht der Personaldienstleister die Dividende auf fünf Euro je Aktie.