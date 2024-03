Motorenhersteller Deutz beendet 2023 mit Rekordwerten - vorsichtig für 2024

KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz hat 2023 mit Höchstwerten bei Umsatz und beim operativen Ergebnis abgeschlossen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen vorsichtig. Es rechnet 2024 mit Erlösen von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro, wie Deutz am Dienstag in Köln mitteilte. Damit geht der Motorenhersteller im besten Fall von einem Umsatz auf dem Vorjahresniveau aus. Analysten rechnen mit einem Wert am oberen Ende der Prognosespanne. Von dem Umsatz sollen um Sondereffekte bereinigt 5,0 bis 6,5 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen bleiben. Im Vorjahr konnte der Antriebshersteller 5,7 Prozent erreichen, ein Plus von 1,1 Prozentpunkten.

2023 wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte auch dank Kosteneinsparungen um gut ein Drittel auf 120,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente Deutz mit 81,9 Millionen Euro nur gut zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Das lag auch an höheren Finanzierungskosten sowie leicht gestiegenen Steuern. Für das Jahr soll eine Dividende von 17 Cent je Aktie ausgezahlt werden. Das wären zwei Cent mehr als im Vorjahr./mne/jha/