Neue Technologien und Künstliche Intelligenz im Fokus des Swiss GRC Day 2024

Der Swiss GRC Day kehrt auch im Jahr 2024 zurück, um Fachleuten aus den Bereichen Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) eine einzigartige Plattform für Wissenstransfer, Networking und Innovation zu bieten. Organisiert von Swiss GRC, dem in der Schweiz führenden Softwareunternehmen in der Entwicklung und Implementierung von GRC-Lösungen bei Unternehmen weltweit, findet die Konferenz am 8. Mai 2024 im Hotel Radisson Blu des Flughafens Zürich statt.

Am Swiss GRC Day 2024 stehen neue Technologien und Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. Ein hochkarätiges Speaker Lineup führt durch die neuesten Entwicklungen in der Risikolandschaft, von der zunehmenden Relevanz künstlicher Intelligenz im Risikomanagement bis hin zu den komplexen Herausforderungen in der Cybersicherheit und der essenziellen Bedeutung von ESG für eine zukunftsorientierte Unternehmensführung. Es werden rund 300 Teilnehmende aus der Schweiz und dem nahen Ausland erwartet.

Der Swiss GRC Day hat sich im Laufe der Jahre als zentrales Treffen für Fachleute aus den Bereichen GRC etabliert und bietet eine Plattform, die den Wissenstransfer, das Networking und die Vorstellung von Best Practices und Innovationen in den Mittelpunkt stellt. Dieses Jahr erwartet die Teilnehmer eine Vielzahl an Präsentationen und Diskussionen, die von einem erstklassigen Speaker-Lineup geführt werden. Diese Expertinnen und Experten aus Industrie und Akademie werden Einblicke in die neuesten Trends und Herausforderungen der Branche geben, darunter die Rolle der künstlichen Intelligenz im Risikomanagement, aktuelle Entwicklungen in der Cybersicherheit und die steigende Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) für die Unternehmensstrategie.

Mit Teilnehmenden aus der Schweiz und angrenzenden Ländern bietet der Swiss GRC Day 2024 eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, strategische Partnerschaften zu bilden und von den Erfahrungen führender Expertinnen und Experten auf dem Gebiet zu lernen. Die Veranstaltung verspricht, ein Katalysator für Innovation und Wachstum zu sein, indem sie den Teilnehmenden praktische Lösungsansätze für die Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen bietet.

Kontakt für Medienanfragen:

Yahya Mohamed Mao Head Marketing & Communications

Swiss GRC AG

marketing@swissgrc.comwww.swissgrc.com