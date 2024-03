EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Rückerwerb eigener Aktien mittels öffentlichem Angebot - keine Dividende für 2023 geplant

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende

Frauenthal Holding AG: Rückerwerb eigener Aktien mittels öffentlichem Angebot - keine Dividende für 2023 geplant



20.03.2024 / 14:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorstand und Aufsichtsrat beschließen den Rückerwerb eigener Aktien im Wege eines öffentlichen (Teil-)Angebots gemäß §§ 4 ff ÜbG

Basierend darauf wird der Vorstand dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zu beschließen Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG (die „Gesellschaft“) haben heute in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.06.2022 bis zu 865.149 eigene im Amtlichen Handel der Wiener Börse notierte Inhaberaktien der Gesellschaft zu einem Angebotspreis von je EUR 23,80 im Rahmen eines öffentlichen (Teil-)Angebots gemäß §§ 4 ff ÜbG zu erwerben.

Aufgrund dieser Entscheidung wird der Vorstand dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung vorschlagen für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten. Der Aufsichtsrat beabsichtigt diese Vorgehensweise zu unterstützen. Die entsprechenden Beschlussvorschläge werden gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 17.06.2024 stattfinden wird, veröffentlicht. Die finale Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns obliegt der Hauptversammlung.

Der Rückerwerb eigener Aktien wurde, vorbehaltlich der Nichtuntersagung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Übernahmekommission, zu folgenden Bedingungen beschlossen: Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung : 30.06.2022 Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses : Der Ermächtigungsbeschluss wurde am 01.07.2022 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem, das innerhalb der Europäischen Union verbreitet ist, gemäß § 119 Abs 7 BörseG 2018 iVm § 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 veröffentlicht. Beginn und voraussichtliche Dauer des Rückkaufs : Der Rückerwerb soll im Wege eines öffentlichen (Teil-)Angebots gemäß §§ 4 ff ÜbG erfolgen und unterliegt somit der Veröffentlichung einer Angebotsunterlage nach den Bestimmungen des ÜbG. In dieser Angebotsunterlage ist auch der Beginn und die Dauer des öffentlichen (Teil-)Angebots und somit des Rückkaufprogramms festzulegen und zu veröffentlichen. Nach heutigem Stand und unter Berücksichtigung der Fristen des ÜbG, soll die Angebotsfrist am oder um den 26.04.2024 beginnen und voraussichtlich vier Wochen betragen. Aktiengattung, auf die sich der Rückkauf bezieht : auf Inhaber lautende Stückaktien der Frauenthal Holding AG (ISIN AT0000762406). Beabsichtigtes Volumen (Stücke) des Rückkaufs eigener Aktien : bis zu 865.149 auf Inhaber lautende Stückaktien der Frauenthal Holding AG (ISIN AT0000762406), das heißt bis zu höchstens 10% des Grundkapitals der Frauenthal Holding AG. Höchster und niedrigster zu leistender Gegenwert je Aktie : Der Angebots- bzw. Erwerbspreis beträgt EUR 23,80 je Inhaberaktie. Art des Rückkaufs eigener Aktien : Der Rückerwerb der Aktien findet im Rahmen eines öffentlichen (Teil-)Angebots gemäß §§ 4 ff ÜbG statt. Zweck des Rückkaufs eigener Aktien : In Einklang mit dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 erfolgt der Rückerwerb zu jedem gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG erlaubten Zweck Im Besonderen möchte die Gesellschaft durch den gegenständlichen Rückkauf durch die Schaffung von zusätzlicher Nachfrage nach Aktien der Frauenthal Holding AG zusätzliche Liquidität für die Aktie schaffen. Der Zweck des Rückerwerbs umfasst insbesondere auch die jederzeitige Wiederveräußerung oder Einziehung der erworbenen eigenen Aktien. Allfällige Auswirkung des Rückkaufprogramms auf die Börsezulassung der Aktien der Emittentin : keine. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumten Aktienoptionen : Gegenwärtig sind Aktienoptionen im Rahmen von Stock Option Plänen an leitende Angestellte oder Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder nicht eingeräumt oder konkret geplant. Veröffentlichungen haben entsprechend § 10 Veröffentlichungsverordnung 2018 gemäß den Veröffentlichungsvorschriften des Übernahmegesetzes zu erfolgen. Soweit dies nach den Bestimmungen des Übernahmegesetzes zulässig ist, wird die Gesellschaft Angaben und Informationen im Internet auf der Homepage der Gesellschaft



Die Gesellschaft wird die Angebotsunterlage für das öffentliche (Teil-)Angebot gemäß §§ 4 ff ÜbG binnen der gesetzlichen Frist von zehn Börsetagen der Übernahmekommission anzeigen und beabsichtigt aus heutiger Sicht, sofern die Übernahmekommission die Veröffentlichung des Angebots nicht untersagt, die Angebotsunterlage am oder um den 26.04.2024 zu veröffentlichen.



Die Gesellschaft beabsichtigt aus heutiger Sicht die Dauer der Annahmefrist vom Tag der Veröffentlichung der Angebotsunterlage mit vier Wochen festzulegen. Sobald die endgültigen Details feststehen, werden diese entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht.



Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Frauenthal Holding AG dar.



Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.

