IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury beginnt mit den Bohrungen auf dem Goldprojekt Éléonore South

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury beginnt mit den Bohrungen auf dem Goldprojekt Éléonore South

VANCOUVER, Kanada - 20. März 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ - freut sich, seine Absicht bekannt zu geben, mit Diamantkernbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec zu beginnen. Das Diamantbohrprogramm wird Anfang April 2024 beginnen und etwa 2.000 Meter (m) umfassen, wobei der Schwerpunkt auf dem Moni-Vorkommen liegt, wo frühere Bohrungen bis zu 53,25 m mit 4,22 g/t Gold (Au), 6,0 m mit 49,50 g/t Au (einschließlich 1,0 m mit 294 g/t Au) und 23,8 m mit 3,08 g/t Au (einschließlich 1,5 m mit 27,80 g/t Au) ergaben, von denen mehrere noch offen sind (Abbildung 1 und Tabelle 1).

"Fury freut sich, das Jahr mit einem vollständig finanzierten, gezielten Bohrprogramm in der nordöstlichen Region des Grundstücks Éléonore South beginnen zu können", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Angesichts der strategischen Bedeutung dieses Gebietes nahe der Grenze zur Lagerstätte Cheechoo von Sirios, der Nähe zur in Betrieb befindlichen Mine Éléonore und der historischen hochgradigen Goldbohrabschnitte bietet dieses Gebiet ein enormes Potenzial für Investoren. In Zukunft werden wir auch andere vorrangige Ziele auf dem gesamten, zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Éléonore South erkunden, wozu auch eine biogeochemische Nachuntersuchung der Goldanomalie im Stil der Mine Éléonore gehören wird, die wir vor kurzem auf dem Projekt identifiziert haben."

Projekt Éléonore Süd

Das Projekt Éléonore South liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit ergiebigen Goldmineralisierungen mit der Mine Éléonore von Newmont im Norden und der Lagerstätte Cheechoo von Sirios im Osten (Abbildung 1). Bisher wurden zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten identifiziert: strukturell kontrollierte Quarzadern in Sedimentgestein, ähnlich der hochgradigen Mineralisierung, die in der Mine Éléonore beobachtet wurde, und eine intrusionsbedingte, verstreute Goldmineralisierung, ähnlich jener in der Lagerstätte Cheechoo mit geringeren Tonnagen und dem Potenzial für höhere Gehalte in Stockwork-Quarzadern, wie sie in den Vorkommen JT und Moni beobachtet wurden.

Frühere Bohrungen bei Éléonore South (38.037 m in 164 Bohrlöchern) konzentrierten sich größtenteils auf das Gebiet Moni und definierten erfolgreich eine 2.000 m x 750 m große Zone mit einer niedriggradigen intrusionsbedingten Goldmineralisierung, die jener der Goldlagerstätte Cheechoo ähnelt. Innerhalb des niedriggradigen Goldhalos gibt es eine Reihe von strukturell kontrollierten Quarzgang-Stockworks, die deutlich höhere Goldgehalte aufweisen. Furys Bohrkampagne im Frühjahr 2024 wird sich auf diese strukturellen Korridore konzentrieren und an die früheren Bohrabschnitte von 53,25 m mit 4,22 g/t Au, 6,0 m mit 49,50 g/t Au und 23,8 m mit 3,08 g/t Au anschließen.

Im späten Frühjahr wird Fury das biogeochemische Raster vervollständigen, wo eine robuste geochemische Goldanomalie innerhalb desselben Sedimentgesteinspakets identifiziert wurde, das auch die Mine Éléonore von Newmont beherbergt (siehe Pressemitteilung vom 5. März 2024).

Tabelle 1: Frühere Bohrhighlights von Éléonore South (2017-2019) auf dem Moni-Vorkommen (Mineralisierung vom Typ Cheechoo)

Bohrung ID Von An Länge (m) Au g/t

ES17-64 167.25 220.50 53.25 4.22

202.5 213.0 10.5 13.00

Inkl. 204.0 207.0 3.0 37.90

ES18-098 8.1 16.5 8.4 8.56

Inkl. 8.9 9.8 1.0 71.40

ES18-100 14.0 20.0 6.0 49.40

Inkl. 17.0 18.0 1.0 294.00

ES18-133 164.8 171.0 6.2 14.70

Inkl. 167.0 168.0 1.0 80.40

ES19-156 140.3 150.0 9.7 7.44

Inkl. 144.7 145.5 0.8 63.20

ES19-157 169.4 193.2 23.8 3.08

Inkl. 181.0 182.5 1.5 27.80

und 186.4 187.2 0.8 13.35

ES17-077 142.5 188.0 45.5 1.46

Inkl. 186.5 188.0 1.5 23.10

*Cutoff 0,25 g/t Au, maximale interne Verdünnung 4m

Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind aufgrund des aktuellen geometrischen Verständnisses der mineralisierten Abschnitte unbekannt.

Abbildung 1: Bohrungen rund um den Tonalit Cheechoo mit den Highlights früherer Bohrabschnitte (2017-2019).

"Wir haben eine hervorragende Gelegenheit erhalten, bei Éléonore South mehrere Monate früher als ursprünglich geplant mit den Bohrungen zu beginnen. Dies wird uns die Möglichkeit geben, unsere jüngsten Zielbohrungen innerhalb des Cheechoo-Tonalits zu bestätigen und unsere Ideen bezüglich der Kontrolle der hochgradigen Goldmineralisierung in den Quarzgängen zu testen. Unsere Teams werden noch in dieser Woche aufbrechen", sagte Bryan Atkinson, P.Geol. und SVP Exploration von Fury.

Historische JT und Moni Drilling

Die Analyseproben wurden vor Ort durch Zersägen des Kerns mit BTW-Durchmesser in gleiche Hälften entnommen und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Rouyn-Noranda, Val d'Or, QC, und Sudbury, ON, geschickt. Alle Proben wurden mit Hilfe der 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und der Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die Ergebnisse der Au-AA24-Methode mehr als 3 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme, die interne Standardproben, Feld- und Laborduplikate sowie Leerproben verwenden, deuten auf eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards hin. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind aufgrund des aktuellen geometrischen Verständnisses der mineralisierten Abschnitte unbekannt.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen Kanadas positioniert ist und eine Position von 54 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (19,99 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Éléonore South die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresbericht und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74002

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74002&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36117T1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.