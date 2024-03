Bankenindex auf 16-Jahreshoch

Der STOXX® Europe 600 Banks Net Return Index zählt im laufenden Börsenjahr zu den stärksten Branchenindizes in Europa. Zu den größten Kurstreibern gehörten die italienischen Institute. Die Entwicklung der Commerzbank und Deutsche Bank kann sich allerdings ebenfalls sehen lassen.

Der Bankensektor ist einer der großen Gewinner der Leitzinserhöhungen der zurückliegenden Jahre. Statt Strafzinsen zu zahlen, kassierten die Finanzinstitute wieder Zinsen. Das Ende der Nullzinspolitik versetzte die Banken wieder in der Lage, ein stattliches Zinsergebnis zu erwirtschaften. Rückenwind bekam der Sektor zudem von einer robusten Entwicklung an den Aktienmärkten, das sich mehrheitlich in soliden Handelsergebnissen widerspiegelte. Die Commerzbank erwirtschaftete 2023 das höchste Ergebnis seit 15 Jahren. Die Deutsche Bank konnte ebenfalls mit einem Milliardengewinn aufwarten. Beide Institute kauften zuletzt eigene Aktien zurück und erhöhen die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Die bevorstehende Zinswende drückte in den zurückliegenden Monaten auf die Renditen. Dies könnte im laufenden Jahr die Zinsergebnisse einiger Finanzinstitute belasten. Dennoch zeigt sich die Branche für das laufende Jahr mehrheitlich optimistisch. Eine Rückkehr zur Nullzinspolitik erscheint aktuell unwahrscheinlich. Katalysator sollen zudem die in den zurückliegenden Jahren eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sein. Die meisten Häuser haben durch Filialschließungen und eine Verschlankung von Geschäftsprozessen Personal und sonstige Kosten eingespart. Die Deutsche Bank hat bereits weitere Stellenstreichungen angekündigt.

Der STOXX® Europe 600 Banks Net Return Index enthält 48 europäische Banken. Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index, profitiert auch das Indexzertifikat. Die Nettodividenden werden in der Indexberechnung berücksichtigt. Der Index wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 und einer Dividendenrendite von 6,5 Prozent bewertet. Ein schwacher Gesamtmarkt oder deutliche Konsolidierungen einiger Indexmitglieder könnten den Index allerdings unter Druck setzen.

STOXX® Europe 600 Banks Net Return Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 22.03.2004 – 21.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv



Investment-Zertifikate für Spekulationen auf eine Aufwärtsentwicklung des Index



Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in Euro Finaler Bewertungstag Bemerkung Commerzbank Aktienanleihe Protect HV4XJ2* 100,00%** 02.04.2025 Zinssatz: 10,9% p.a.; Barriere: 75%*** Deutsche Bank Aktienanleihe Protect HV4XJE* 100,00%** 02.04.2025 Zinssatz: 9,5% p.a.; Barriere: 75%*** STOXX Europe 600 Banks (Net Return) Indexzertifikat HR0KNJ 53,56 Open End Gebühr: 0,25 % p.a. EURO STOXX Banks (Net Return) Indexzertifikat HR67CP 35,75 Open End Gebühr: 0,5 % p.a.

*Zeichnungsfrist bis 04.04.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2024; 09.45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long für eine Spekulation auf einen Kursanstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank HB9CZS 8,58 9,850392 11,081691 5 Open End Commerzbank HD09WY 14,42 11,081522 11,943664 10 Open End Deutsche Bank HC01HJ 16,46 16817,382483 17417,763038 5 Open End Deutsche Bank HC9791 20,18 17297,83682 17657,631826 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank HD0QKH 3,51 14,772215 13,541689 -5 Open End Commerzbank HD3NA0 4,21 13,541085 12,679872 -10 Open End Deutsche Bank HD08ZU 1,75 16,365838 15,002564 -5 Open End Deutsche Bank HD366E 2,61 15,001894 14,047774 -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2024; 09:45 Uhr