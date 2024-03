Tagesausblick für 22.03.: DAX-Rally geht zunächst weiter. Windanlagenbauer im Aufwind

Die Schweizer Notenbank hat die Zinsen gesenkt. EZB, Fed und Bank of England zögern zwar noch. Dennoch ist die Stimmung an den Börsen aktuell gut. Unterstützung kam nicht nur von der Aussicht auf eine Zinslockerung, sondern auch von mehrheitlich guten Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf auf 18.170 Punkte. Morgen wird der Ifo-Index veröffentlicht. Zudem werden Reden von einigen Notenbänkern erwartet.

An den Anleihemärkten verbuchten die Papiere mehrheitlich leichte Gewinne. Die Renditen gaben somit etwas nach. Dies beflügelte einmal mehr Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg zeitweise auf 2.222 US-Dollar. Der Silberpreis konnte das Tageshoch jedoch nicht halten und kippte zum Handelsschluss in die Verlustzone. Der Ölpreis gab in zweiten Tag im Folge nach und droht in den mehrwöchigen Seitwärtstrend zurückzufallen.

Unternehmen im Fokus

Befesa gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 31. BMW erwartet für 2024 einen leichten Anstieg der Absatzzahlen und eine Gewinnmarge zwischen acht und zehn Prozent. Die Aktie legte dennoch den Rückwärtsgang ein. Douglas rutschte am ersten Handelstag bereits unter den Ausgabepreis. Heidelberg Materials erhöht für 2023 die Dividende auf 3 Euro pro Aktie. Im Februar gab der Baustoffkonzern bereits bekannt, Aktien im Wert von bis zu 1,2 Milliarden Euro zurückzukaufen. Die Aktie markierte daraufhin ein neues Allzeithoch. Kion bekam durch positive Analystenkommentare Rückenwind. Micron Technology meldete überraschend gute Geschäftszahlen. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu und beflügelte die Aktien von Aixtron und Infineon. Nordex hat einen Großauftrag von RWE erhalten. Der Windanlagenbauer bekam daraufhin Aufwind. Von der guten Stimmung im Sektor profitierte auch Siemens Energy. Der Baustoftware-Entwickler Nemetschek peilt für 2024 ein Umsatzplus von zehn bis elf Prozent und eine Gewinnmarge auf Vorjahresniveau an. Der Großaktionär von ProSiebenSat.1, die italienische Media for Europe-Gruppe, fordert eine Aufspaltung den Medienkonzerns. Die Aktie verbuchte jedoch nur einen geringen Aufschlag.

Morgen werden unter anderem Fresenius Medical Care, Hensoldt, Krones und SGL Carbon finalen Geschäftszahlen vorlegen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 werfen.

Wichtige Termine: