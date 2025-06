Geldanlage für Frauen: So klappt dein Start an der Börse

Viele Frauen würden gerne an der Börse investieren, fühlen sich aber unsicher oder schlecht informiert. Drei Finanzexpertinnen verraten, wie der Start leichter gelingen kann.

Meine Schwester Lisa, Mitte 20, hat eigentlich beste Voraussetzungen für ein finanziell sorgenfreies Leben: Abgeschlossene Ausbildung. Vollzeitjob. Und doch weiß sie: Aller Voraussicht nach wird ihre Rente allein später nicht für ein gutes Leben reichen. Sie muss sich selbst um ihre Finanzen kümmern. Das ist ihr längst klar.

Nur: „Wenn ich irgendwo ETF, Depot oder Sparplan höre, bin ich komplett raus. Ich hab einfach keine Ahnung, wo ich anfangen soll", sagt sie. "Und wenn ich es falsch mache? Dann ist mein Geld weg, oder?“

Viele Frauen (und übrigens auch Männer) erleben das so oder ähnlich: Sie wissen, dass sie angesichts mauer Aussichten bei der gesetzlichen Rente handeln sollten. Aber sie tun sich schwer, anzufangen.

Studie zeigt: Frauen bringen alles für den Börsenerfolg mit

Dabei bringen Frauen häufig Eigenschaften mit, die dem langfristigen Erfolg an der Börse helfen. Eine aktuelle Untersuchung des österreichischen Vermögensverwalters Raiffeisen Capital Management (2025) zeigt: Sie handeln überlegter und langfristiger als Männer. Zwei Eigenschaften, die ihnen beim Vermögensaufbau zugute kommen.

Die Voraussetzungen sind also da. Was fehlt, ist oft nur der erste Schritt. onvista hat deswegen mit drei Finanzexpertinnen gesprochen. Hier verraten sie, was du wirklich brauchst, um an der Börse durchzustarten.

Tipp eins: Baue Wissen auf

„So viel Grundwissen ist es eigentlich am Ende des Tages nicht, wenn man es mit System angeht“ beruhigt Stefanie Kühn, die in der Nähe von Oldenburg als Honorar-Finanzberaterin tätig ist.

Eine seriöse Adresse für Infos zum Thema Geld und Tipp der Expertin: Stiftung Warentest Finanzen. Kühn erklärt: „Ich finde für junge Leute gut, sich auch mal ein Jahresabo schenken zu lassen.“ Wer das zwei bis drei Jahre lang lese, habe „alle Themen einmal durch, auch alle Versicherungsthemen“.

Eine weitere Anlaufstelle: Das Beratungsangebot der Verbraucherzentralen. Ein Gespräch zu Geldanlage und Altersvorsorge mit einem unabhängigen Berater kann dir helfen, Unsicherheiten loszuwerden und eine konkrete Investitionsstrategie zu entwickeln.

Die Preise für eine solche Beratung variieren zwischen 40 Euro für eine Stunde bei der Verbraucherzentrale Thüringen über 190 Euro für anderthalb Stunden, die die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen berechnet bis zu 310 Euro für zwei Stunden Beratung in Baden-Württemberg.

Das klingt nach viel. Falsche Anlageentscheidungen können aber schnell tausende bis zehntausende Euro kosten. Unabhängige und fundierte Beratung ist deswegen gut angelegtes Geld.

Tipp zwei: Fang einfach mal an

Der Einstieg muss nicht perfekt sein. Im Gegenteil. Zu „Learning by doing“ rät etwa Honorar-Beraterin Kühn. Kleine Summen, ein einfacher ETF-Sparplan. Mehr brauche es am Anfang nicht. Hauptsache, man traut sich. Vor allem empfiehlt sie: „Keine Angst vor dem Thema, weil es kein Hexenwerk ist.“

Mit Wissen kommt ganz viel Sicherheit!

Auch Nadine Hermann von der Vermögensverwaltung Nahe Invest warnt vor einem typischen Denkfehler vieler Frauen: Diese sollten sich nicht von der Vorstellung lähmen lassen, alles zu 100 Prozent durchdringen zu müssen. Sie ist überzeugt: „Investieren lernt man nicht vom Lesen, sondern vom Investieren.“

Ihr pragmatischer Ansatz: Einfach anfangen, mit kleinen Beträgen investieren und sich parallel belesen, soweit es die Zeit erlaubt.

Quelle: Nadine Heemann

Selbstvertrauen entwickelt sich nur durchs Tun. Also loslegen.

Tipp drei: Finde eine Strategie

Denn klar ist auch: Um langfristig erfolgreich zu sein, braucht es vor allem eine Strategie, die du durchhalten kannst. Finanzjournalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer hat die am Anfang ihrer Börsenkarriere noch gefehlt. „Ich habe einfach nur gezockt, völlig ohne Strategie.“

Es sei die Zeit des Neuen Marktes gewesen. „Man konnte einfach alles kaufen, das irgendwas mit Internet zu tun hatte und war schnell im Plus.“ Doch dann kam der Crash. „Der hat mich natürlich empfindlich getroffen.“

Quelle: Jessica Schwarzer

Heute investiert Schwarzer langfristig und rät auch Einsteigerinnen zu einem klaren Fahrplan:

Breit streuen statt zocken

lieber ETFs oder Fonds als Einzelaktien

auch eine einfache Strategie ist eine Strategie

langfristig denken und die Nerven behalten

Tipp vier: Tausch dich aus

Jessica Schwarzer betont: „Viel weniger Frauen investieren an der Börse. Und gerade sie müssen sich um ihren Vermögensaufbau verstärkt kümmern, auch mit Blick auf die Altersvorsorge.“

Die jährlichen Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) bestätigen diesen Nachholbedarf. Nur 4,4 Millionen Frauen waren 2024 an der Börse aktiv - verglichen mit 7,7 Millionen Männern. Aber: „Wer früh an der Börse anfängt, kann schon mit geringen Summen große Wirkung erzielen“ ,sagt die Finanzjournalistin.

Umso wichtiger ist es laut Heemann, Verantwortung zu übernehmen. Nicht allein, sondern im Austausch mit anderen. „Vier Augen sehen mehr als zwei. Selbst, wenn man einen Partner hat, der sich kümmert: der Austausch macht’s.“

Ihr Fazit aus zwei Jahrzehnten Kapitalmarkterfahrung: "Eine gute Kombination aus Erfahrungen alter Hasen, gepaart mit Vertrauen in die eigenen Ideen, ist die beste Lösung.“ Du musst nicht alles sofort wissen. Denn: „Das ist ja das Schöne am Kapitalmarkt: Man lernt nie aus.“

Du hast noch Angst, mit echtem Geld einzusteigen? Mit onvista kannst du ganz ohne Risiko ein Musterdepot anlegen und deine Börsenstrategie mit virtuellen Euro ausprobieren.