dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE ERWARTET - Nach einer bislang starken Woche mit weiteren Rekorden lässt es der Dax am Freitag zunächst ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18 164 Punkte. Bei 18 179 Punkten hatte er tags zuvor einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf rund 8,5 Prozent ausgebaut. Gerade für Technologiewerte kommen angesichts schwacher Kurse in China und Hongkong schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel.

USA: - HÖHENFLUG GEHT WEITER - Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und Konjunkturoptimismus haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag angetrieben. Die großen Indizes erklommen weitere Höchststände. Der Dow Jones Industrial schloss mit 39 781,37 Punkten und damit 0,68 Prozent im Plus. Am Vorabend hatten die US-Börsen in der Schlussphase deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf womöglich drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr bekommen. Unter Anlegern verfestigt sich denn auch die Erwartung, dass es Mitte des Jahres eine erste Zinssenkung in den USA geben wird.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zinssignale der US-Notenbank vom Mittwoch sorgten aber in Japan weiterhin für etwas Rückenwind. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 0,2 Prozent höher. In China gab der CSI 300 zuletzt hingegen um ein Prozent nach. Der Hongkonger Hang Seng büßte sogar 2,5 Prozent ein. Technologiewerte schwächelten.

DAX 18179,25 0,91 XDAX 18160,06 0,04 EuroSTOXX 50 5052,31 1,04 Stoxx50 4402,37 0,69 DJIA 39781,37 0,68 S&P 500 5241,53 0,32 NASDAQ 100 18320,38 0,44

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,56 0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0838 -0,20 USD/Yen 151,45 -0,11 Euro/Yen 164,15 -0,31

ROHÖL:

Brent 85,19 -0,59 USD WTI 80,49 -0,58 USD

