Süßwarenindustrie steigert Produktion - 240 Mio Schoko-Hasen zu Ostern

Berlin (Reuters) - Die deutsche Süßwarenindustrie produziert zu Ostern rund 240 Millionen Schoko-Hasen.

Dies ist ein Anstieg um 0,5 Prozent zum Vorjahr, wie der Branchenverband BDSI am Freitag zu einer Mitgliedsumfrage mitteilte. Am meisten gefragt sei der klassische Osterhase aus Vollmilchschokolade. "Aber auch Osterhasen aus zartbitterer oder weißer Schokolade und Dekofiguren wie kleine Lämmer, Eier, Möhren oder Küken aus Schokolade sind im Trend." Knapp die Hälfte der Schoko-Hasen, rund 118 Millionen Stück, verbleiben demnach in Deutschland. Die restlichen 51 Prozent gehen ins Ausland - vor allem in die umliegenden europäischen Nachbarländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien oder Südafrika.

