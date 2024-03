ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Vossloh auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 53 Euro angehoben. Analyst Niklas Becker sieht für den Bahntechnik-Konzern mit Blick auf die Aktienstory einen klaren Wendepunkt gekommen. In seiner am Montag vorliegenden Studie begründete er dies damit, dass Vossloh trotz einer in der Mitte der Spanne in etwa dem Vorjahr entsprechenden Umsatzprognose sequenzielle Verbesserungen beim operativen Ergebnis im Jahresverlauf erwartet. Dazu wäre das SDax-Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht in der Lage gewesen, schrieb Becker. Er rechnet zudem damit, dass ein effektiver Kapitaleinsatz zu soliden freien Barmittelzuflüssen in den kommenden Jahren führt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 07:40 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------