Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

49. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge



26.03.2024 / 06:00 CET/CEST



Die 49. ordentliche Generalversammlung der BELIMO Holding AG fand am 25. März 2024 statt. 488 Aktionärinnen und Aktionäre folgten der Einladung der Belimo-Gruppe und fanden sich im ENTRA in Rapperswil (Schweiz) ein. Zusammen mit der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertraten sie die Stimmen von 8'476'230 oder 68.9% der Namenaktien des Unternehmens. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats. Sie stimmten einer gleichbleibenden Dividende von CHF 8.50 pro Aktie zu. Die Dividendenzahlung erfolgt am 2. April 2024. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 sowie der Vergütungsbericht 2023 wurden in Konsultativabstimmungen angenommen. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats zudem Entlastung für das Geschäftsjahr 2023. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten den beantragten Statutenänderungen der BELIMO Holding AG, die sich hauptsächlich auf die Revision des schweizerischen Aktienrechts beziehen, zu. Unter Berücksichtigung dieser Statutenänderungen wurde die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats vom 1. Januar 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 und von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 genehmigt. Zusätzlich wurde die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 und das Geschäftsjahr 2025 angenommen. Alle bisherigen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Ein neues Mitglied stand nicht zur Wahl. Patrick Burkhalter wurde als Verwaltungsratspräsident und Dr. Martin Zwyssig als Vizepräsident bestätigt. In den Vergütungs- und Berufungsausschuss wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Sandra Emme (Vorsitz), Urban Linsi, Ines Pöschel und Stefan Ranstrand für die Amtsdauer von einem weiteren Jahr. Proxy Voting Services GmbH, Zürich, wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestätigt, und Ernst & Young AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Die Belimo Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2’300 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Termine Dividendenzahlung 2. April 2024 Publikation Halbjahresbericht 2024 22. Juli 2024 Belimo Capital Markets Day 2024 Publikation Umsatzzahlen 2024 4. September 2024 20. Januar 2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 / Medien- und Finanzanalystenkonferenz

24. Februar 2025 Generalversammlung 2025 24. März 2025

Ende der Medienmitteilungen