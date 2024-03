Die meistgehandelten Produkte: DAX-Calls im Trend – Anleger agieren mit Blick auf Wachstum

Der DAX® setzt seinen Rekordkurs fort und verweilt stark bei 18.266 Punkten, was die Marktresilienz unterstreicht.

Die Anzahl der gehandelten Nvidia Calls signalisieren eine fortgesetzte Zuversicht in die Tech-Werte, während der Handel mit Calls auf Air Liquide darauf hindeutet, dass Anleger auch im Industriesektor positive Erwartungen hegen.

Bei den Optionsscheinen fällt ein breites Engagement für den DAX® auf, wobei das Spektrum der gehandelten Produkte von kurzfristigen bis zu längerfristigen Wachstumsstrategien reicht. Hier zeichnet sich eine deutliche bullish Tendenz ab, was sich in der Vielfalt und dem Umfang der gehandelten Calls zeigt.

In der Palette der Faktor-Optionsscheine zeichnen sich spezifische Long-Positionen ab, die auf ein erwartetes Wachstum in verschiedenen Sektoren hinweisen. Mit gezielten Long-Optionsscheinen auf HENSOLDT und Apple zeigen Anleger ihr Vertrauen in die Verteidigungs- und Technologiebranche.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD3Z3F 10,85 958,09 USD 841,29 USD 8,08 Open End Air Liquide Call HC4B33 3,72 191,62 EUR 154,60 EUR 5,13 Open End DAX® Call HD06NS 26,18 18285,50 Punkte 15676,30 Punkte 7,02 Open End Rheinmetall Call HC1WS7 33,96 515,70 EUR 176,70 EUR 1,54 Open End MicroStrategy Call HD3JSZ 7,18 1920,00 USD 1205,52 USD 2,44 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2024; 09:33 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD3CPL 1,08 18266,00 Punkte 18900,00 Punkte 171,51 14.05.2024 DAX® Call HD332L 1,75 18266,00 Punkte 18700,00 Punkte 106,51 14.05.2024 DAX® Call HD331G 1,44 18266,00 Punkte 18400,00 Punkte 130,01 16.04.2024 DAX® Call HD332K 2,19 18266,00 Punkte 18600,00 Punkte 85,16 14.05.2024 DAX® Put HD002E 1,81 18266,00 Punkte 16500,00 Punkte 101,18 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2024; 09:49 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag HENSOLDT Long HC64UE 3,30 41,74 EUR 32,68 EUR 5 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 13,45 516,20 EUR 434,84 EUR 7 Open End Apple Long HD2N4Y 7,73 171,34 USD 113,94 USD 3 Open End Rational Long HC15Z8 13,61 764,00 EUR 504,80 EUR 3 Open End Berkshire Hathaway Long HD2T8C 10,22 410,105 USD 273,36 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2024; 10:10Uhr;

