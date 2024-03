EQS-Adhoc: Nucletron Electronic AG: Ergebnis 2023

EQS-Ad-hoc: Nucletron Electronic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Nucletron Electronic AG: Ergebnis 2023



26.03.2024 / 08:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ergebnis 2023

München, 26. März 2024 – Die Umsatzerlöse des Nucletron-Konzerns betrugen im Geschäftsjahr TEUR 27.982, damit lagen sie TEUR 6.425 (+ 29,8 Prozent) über dem Vorjahreswert. Die Planung wurde um TEUR 7.247 (+ 34,9 Prozent) übertroffen. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 betrug der Auftragseingang TEUR 23.165, das entspricht einem Rückgang von TEUR 4.817 (- 17,2 Prozent) gegenüber Vorjahr. Der Auftragsbestand ist gegenüber dem Vorjahreswert um TEUR 4.999 (- 23,0 Prozent) auf TEUR 16.770 gefallen.

Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis nach Steuern i.H.v. TEUR 2.462 nach TEUR 1.380 im Vorjahr abgeschlossen. Dabei erreichte das Finanzergebnis einen Wert von TEUR 3.452, der Vorjahreswert betrug TEUR 2.104.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 19. Juli 2024 in München die Zahlung einer Dividende von 36 Eurocent pro Stückaktie vorschlagen.

München, 26. März 2024

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Riesstraße 8

80992 München

Deutschland

Telefon: +49-89-1490-020

Email:

Internet:

ISIN: DE0006789605

WKN: 678960

Börsen: Freiverkehr der Börsen Berlin, München und Stuttgart







Kontakt:

Ralph Schoierer

Finanzvorstand – Die Umsatzerlöse des Nucletron-Konzerns betrugen im Geschäftsjahr TEUR 27.982, damit lagen sie TEUR 6.425 (+ 29,8 Prozent) über dem Vorjahreswert. Die Planung wurde um TEUR 7.247 (+ 34,9 Prozent) übertroffen. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 betrug der Auftragseingang TEUR 23.165, das entspricht einem Rückgang von TEUR 4.817 (- 17,2 Prozent) gegenüber Vorjahr. Der Auftragsbestand ist gegenüber dem Vorjahreswert um TEUR 4.999 (- 23,0 Prozent) auf TEUR 16.770 gefallen.Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis nach Steuern i.H.v. TEUR 2.462 nach TEUR 1.380 im Vorjahr abgeschlossen. Dabei erreichte das Finanzergebnis einen Wert von TEUR 3.452, der Vorjahreswert betrug TEUR 2.104.Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 19. Juli 2024 in München die Zahlung einer Dividende von 36 Eurocent pro Stückaktie vorschlagen.München, 26. März 2024Nucletron Electronic AktiengesellschaftDer VorstandRiesstraße 880992 MünchenDeutschlandTelefon: +49-89-1490-020Email: aktie@nucletron.de Internet: www.nucletron.ag ISIN: DE0006789605WKN: 678960Börsen: Freiverkehr der Börsen Berlin, München und StuttgartKontakt:Ralph SchoiererFinanzvorstand



Ende der Insiderinformation

26.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com