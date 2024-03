EQS-Adhoc: Schweizer Electronic AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Schweizer Electronic AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2023



26.03.2024

Schweizer Electronic AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2023 Umsatz steigt auf 139,4 Mio. Euro

EBITDA bei 47,4 Mio. Euro – hohe Erträge durch Entkonsolidierung

Aussichten für 2024 weiterhin positiv Schramberg, 26. März 2024 – Die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse der SCHWEIZER-Gruppe bestätigen den großen und erfolgreich vollzogenen Turnaround im Jahr 2023. Der Umsatz stieg auf einen Rekordwert von 139,4 Mio. Euro und liegt mit einem Plus von 6,4 Prozent über den Erwartungen. Ein starkes viertes Quartal ermöglichte dieses Wachstum. Die Gewinne durch die Entkonsolidierung der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China und ein operativer Turnaround der Geschäftsergebnisse führten zu einem EBITDA von 47,4 Mio. Euro (Prognose: etwa 50 Mio. Euro). Somit bestätigten sich die hohen Gewinne aus der mehrheitlichen Veräußerung der chinesischen Einheit an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., China. Ohne die positiven Sondereffekte der Entkonsolidierung summierte sich das EBITDA auf 8,9 Mio. Euro (6,4 % des Umsatzes). Dadurch wurde die EBITDA Erwartung, welche bei 7 bis 9 Prozent lag, etwas unterschritten. Der Nettoverschuldungsgrad verbesserte sich signifikant auf 64,2 Prozent (Erwartung 50 bis 70 %) ebenso wie die Eigenkapitalquote, welche bei 24,3 Prozent lag (Vorjahr -5,5%). Entgegen dem Gesamtmarkt erwartet SCHWEIZER auch für das Jahr 2024 ein Wachstum. Dabei gehen wir von einem Umsatz in einer Spanne von 140 bis 150 Mio. Euro (bis zu plus 10 %) aus, welcher vor allem durch den Großserienstart der Embedding-Technologie für Anwendungen im automobilen Hybrid-Antrieb ermöglicht wird. Dies ist ein Marktsegment, das sich derzeit sehr vielversprechend entwickelt. Die geprüften Zahlen sowie einen umfangreichen Überblick über die Konzernentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 und eine ausführliche Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 29. April 2024 unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte bekannt gegeben. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-kennzahlen. Kontakt:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Telefon: +49 7422 512 302

Fax: +49 7422 512 397

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg / Germany

Telefon: +49 7422 512 – 302

Fax: +49 7422 512 – 777 302

E-mail: ir@schweizer.ag

