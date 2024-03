Bitcoin Bullen verteidigen die $60.000 Marke – neue Allzeithochs im Oster-Körbchen? 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse am 27.03.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Ausgehend von den einleitenden Zeilen, sind wir nach dem Bruch zurück über die Abwärtstrendlinie auf Stundenbasis wieder optimistischer und oberhalb von $68.000 ist nun ein zügiger, erneuter Test der Allzeithochs um $74.000 vorstellbar, Ziele darüber dann zunächst in Gefilden um $80.000.

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

In unserer letzten Bitcoin Betrachtung schrieben wir, dass sich, trotz des jüngsten Rücksetzers in Bitcoin die, unserer Einschätzung nach, bullishe Gesamtsituation nicht verändert hat, trotz des kurzen, recht signifikanten Rücksetzers bis in Gefilde um rund $60.000.

Als Gründe ins Feld geführt hatten wir in diesem Zusammenhang die starken Reaktionen auf die „Mini Crahses“ in der jüngeren Vergangenheit, die doch deutlich offenbart haben, dass die Bitcoin Bullen sich aktuell nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, es sich beim Rücksetzer viel mehr um ein kurzes Durchatmen handeln dürfte.

Und diese Einschätzung unsererseits sahen wir dann vergangene Woche Mittwoch mit der FED Leitzinsentscheidung bestätigt, wo diese den Leitzins zum einen unverändert bei 525-550 Basispunkten beließ, zeitgleich der Dot Plot bestätigte, dass eine kleine Minderheit (10 zu 9) FED Mittglieder den Leitzins Ende des Jahres 2024 bei 450-475 Basispunkten sehen, entsprechend drei Zinssenkungen um jeweils 0.25% bis Dezember.

Die Sache ist nun: rein fundamental hat sich hierdurch nichts verändert, die sich im FED’schen Dot Plot widerspiegelnde, geldpolitische Erwartungshaltung wird seit nunmehr drei Monaten gespielt bzw. wurde im Markt eingepreist, demnach muten die fast 10%igen Kursaufschläge in Bitcoin zurück in Richtung der $70.000 Marke innerhalb eines Handelstages, sollten sie nur auf der FED fußen, etwas überzogen an...





