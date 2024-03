DAX 40 weiter auf Rekordhoch – Anleger fiebern US-Daten entgegen

Auch am Mittwoch gelingt es dem DAX 40 ein neues Rekordhoch bei über 18.431 Punkten zu markieren. Damit kann der Leitindex den fünften Tag in Serie ein Allzeithoch erzielen. Angetrieben durch die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dies- und jenseits des Atlantiks können Anleger somit weiterhin einen Nährboden finden.

In der zweiten Wochenhälfte gilt der Fokus insbesondere bedeutenden US-Inflationsdaten.

Gewinnmitnahmen bleiben weiter aus – Fed-Mitglied im Fokus

Das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen signalisiert die Risikobereitschaft der Anleger und eine mögliche Fortsetzung der jüngsten Kletterpartie.

Dabei dürften am heutigen Mittwoch weniger spektakuläre Wirtschaftsdaten auf der Agenda stehen. Eine Rede durch Fed-Mitglied Christopher Waller gilt es am späten Abend (23:00 Uhr) nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

