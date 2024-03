EQS-Adhoc: CENIT AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen abweichend von bisheriger Dividendenpolitik Ausschüttung von EUR 0,04 je Aktie vor

EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Dividende

CENIT AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen abweichend von bisheriger Dividendenpolitik Ausschüttung von EUR0,04 je Aktie vor

Stuttgart, 27. März 2024 – Vorstand und Aufsichtsrat der CENIT AG haben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2024 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2023 von EUR 7.014.781,41 eine Dividende in Höhe von EUR 0,04 je Aktie auszuschütten sowie den verbleibenden Betrag von EUR 6.680.071,09 auf neue Rechnung vorzutragen.



Hintergrund ist der künftige Kapitalbedarf des Unternehmens zur Verfolgung der Wachstums- und Akquisitionsstrategie. Mittelfristig strebt der Vorstand, vorbehaltlich der auf die Beibehaltung einer nachhaltigen Bonität ausgerichteten Finanzstrategie, entsprechend der bisherigen Dividendenpolitik eine Ausschüttung von 50 % des Bilanzgewinns an. Abschließend weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir unseren Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 am 4. April 2024 veröffentlichen.





