GNW-Adhoc: Generalversammlung der Ascom beschliesst erhöhte Dividendenausschüttung von CHF 0,30

^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Baar, Schweiz, 16. April 2024 Die Aktionäre der Ascom Holding AG haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2024 in Zug allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt, mit Ausnahme des Vergütungsberichts. An der Generalversammlung nahmen 79 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren damit 23'654'461 stimmberechtigte Namenaktien vertreten, was 65,7% des Aktienkapitals entspricht. Die Generalversammlung stimmte den meisten Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu, so auch dem Bericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten und der Ausschüttung einer erhöhten Dividende von CHF 0.30 pro Aktie. Den Vergütungsbericht lehnten die Aktionäre jedoch in einer Konsultativabstimmung mit knapper Mehrheit ab. Der Verwaltungsrat schätzt dieses Feedback und wird es bei der künftigen Beurteilung der Vergütungspolitik berücksichtigen. Frau Dr. Monika Krüsi wurde neu als Verwaltungsrätin gewählt und ersetzt den zurückgetretenen Dr. Andreas Schönenberger. Zudem wählten die Aktionäre die bisherigen Mitglieder Dr. Valentin Chapero Rueda, Nicole Burth Tschudi, Laurent Dubois, Jürg Fedier und Michael Reitermann für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Dr. Valentin Chapero Rueda wurde als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt. °