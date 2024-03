EQS-News: 3U HOLDING AG erhält grünes Licht für Repowering-Projekt im Windpark Langendorf / Sachsen-Anhalt

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Expansion/ESG

3U HOLDING AG erhält grünes Licht für Repowering-Projekt im Windpark Langendorf / Sachsen-Anhalt



27.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





3U HOLDING AG erhält grünes Licht für Repowering-Projekt im Windpark Langendorf / Sachsen-Anhalt

Marburg, 27. März 2024 – Die 3U ENERGY PE GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), hat die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für den Bau neuer Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Langendorf, Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, erhalten. Damit ist eine initiale Hürde für das im Segment Erneuerbare Energien in den nächsten Jahren geplante starke Wachstum genommen.

Wichtiger Meilenstein beim geplanten Kapazitätsausbau erreicht

Das Genehmigungsverfahren nach BImSchG ist ein sehr anspruchsvolles Verfahren, weil darin sämtliche Umweltauswirkungen einer Windenergieanlage berücksichtigt werden. Der positive Bescheid ist somit der wichtigste regulatorische Meilenstein im gesamten Projektablauf für ein solches Vorhaben. Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb der WEA sowie auf die Herstellung der Zuwegungen zu den einzelnen Anlagestandorten und den erforderlichen Kranaufstell- und Montageflächen. Zusätzlich ist der Bau eines Umspannwerks für die Einspeisung der erzeugten Energie in das Stromnetz geplant. Mit der Baugrundvorbereitung auf der Projektfläche in Langendorf soll im Herbst 2024 begonnen werden.

Geplante neue Windenergieanlagen verdoppeln Stromerzeugung in Langendorf

Das Repowering-Projekt sieht vor, dass sieben der insgesamt 15 bestehenden WEA durch fünf neue Turbinen ersetzt werden. Die neuen Anlagen, vom Typ Vestas V162 haben eine Nennleistung von 6,2 Megawatt (MW), bei einer Nabenhöhe von 169 m und einem Rotordurchmesser von 162 m. Die installierte Leistung der WEA in Langendorf wird mit der Umsetzung des Vorhabens von derzeit 22,5 MW auf 43,0 MW gesteigert. Bauartbedingt erzeugen die neuen Turbinen etwa doppelt so viel umweltfreundlichen Strom pro Megawatt Nennleistung wie die Bestandsanlagen.

Der Energieertrag des Windparks Langendorf belief sich 2023 auf mehr als 35,5 GWh. Das eigene Ertragsziel von 35 GWh wurde damit sogar übertroffen. Nach dem Repowering kann die Stromerzeugung im Windpark Langendorf voraussichtlich auf rund 95 GWh zulegen. Das entspricht rein rechnerisch dem Jahresstrombedarf von über 30.000 Vier-Personen-Haushalten. Die acht verbleibenden Anlagen vom Typ GE 1.5sl mit einer Nennleistung von jeweils 1,5 MW werden während der Bauphase und danach weiter betrieben. Die Gesamtleistung der 3U Gruppe zur umweltfreundlichen und kohlenstoffdioxidfreien Stromerzeugung erhöht sich mit Inbetriebnahme der neuen Windturbinen um fast 40 % von 53,0 MW auf insgesamt 73,5 MW. Für die Umsetzung des Projekts veranschlagt 3U insgesamt ein Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 50 Mio., das überwiegend durch langfristige Darlehen gedeckt werden soll.

Erster Strom aus den neuen Anlagen soll noch 2025 fließen

Die Projektleitung für die gesamten Umbaumaßnahmen im Windpark Langendorf erfolgt durch die 3U ENERGY PE GmbH. Vorbehaltlich der erfolgreichen Teilnahme an einer Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land und möglicher Verzögerungen sollen die Fundamente für die neuen WEA laut Projektplan Mitte 2025 fertiggestellt werden. Die Lieferung und Aufstellung der Windräder sowie die Fertigstellung des neuen Umspannwerks sind für die zweite Jahreshälfte 2025 vorgesehen. Die Inbetriebnahme und die Stromproduktion der neuen Anlagen im Windpark Langendorf soll dann spätestens im vierten Quartal 2025 erfolgen.

„In unserer konzernweiten Wachstumsstrategie spielt das Segment Erneuerbare Energien eine immer wichtigere Rolle“, unterstreicht Christoph Hellrung, Chief Financial Officer bei der 3U HOLDING AG und zuständig im Vorstand für das Segment Erneuerbare Energien. „Das angestrebte Repowering unserer Bestandswindparks sowie die wieder angelaufenen Projektentwicklungen in Brandenburg eröffnen uns mittelfristig erhebliche Potenziale für Umsatz und Ertrag. Der starke Ausbau unserer Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der nationalen Klimaziele, aber auch zur Umsetzung unserer Wertestrategie im Rahmen der MISSION 2026.“

Kontakt:

Thomas Fritsche

Investor Relations

3U HOLDING AG

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@3U.net

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421/999-1200 Fax: +49 (0)6421/999-1222 E-Mail: IR@3U.net Internet: www.3u.net ISIN: DE0005167902 WKN: 516790 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1866931

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1866931 27.03.2024 CET/CEST