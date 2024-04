EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht solide Zahlen für Q1 2024 und setzt dabei auf Nachhaltigkeit und digitale Innovation

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Haier Smart Home veröffentlicht solide Zahlen für Q1 2024 und setzt dabei auf Nachhaltigkeit und digitale Innovation



Gesamtumsatz von RMB 68,98 Mrd., Anstieg von 6,01 % gegenüber Vorjahr (Q1 2023: RMB 65,07 Mrd.)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 27,31 % auf RMB 1,72 Mrd.

Verbesserte Prozesseffizienz und Kostensenkungen durch Digitalisierung

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 29. April 2024 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht.

Aufbauend auf dem Momentum der Jahresergebnisse 2023 verzeichnete Haier Smart Home einen starken Start in das Jahr 2024 und konnte einen deutlichen Anstieg sowohl des Gesamtumsatzes als auch des Gewinns erzielen. Der Umsatz erreichte RMB 68,98 Mrd., was einer Zunahme von 6,01 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn erhöhte sich auf RMB 4,77 Mrd., ein Plus von 20,16 % gegenüber dem Vorjahr, während der um einmalige Posten bereinigte Nettogewinn um 25,41 % auf RMB 4,64 Mrd. anstieg.

Innovationsgetriebenes Wachstum der Marke Casarte

Casarte, die Premiummarke von Haier, ist weiterhin führend auf dem chinesischen High-End-Markt und hat die Marke von 20 Millionen Kunden überschritten. Auf der kürzlich stattgefundenen Appliance & Electronics World Expo 2024, Asiens größte und eine der weltweit drei größten internationalen Messen für Unterhaltungselektronik und Smart Home, gab Casarte eine strategische Partnerschaft mit Boloni, einem Hersteller für Heimtextilien, bekannt. Auf der Internationalen Möbelmesse in Mailand (Salone del Mobilie Milano) kombinierte das Unternehmen wiederum Design und Technologie und zeigte unter der Marke Casarte moderne Kombinationen von Kühlschränken und Küchenzeilen sowie Kühlschränken und Weinklimaschränken, die das Konzept von Haier für Luxus und Leistung widerspiegeln.

Beschleunigtes Wachstum durch Technologie

Als Reaktion auf die Nachfrage der Konsumenten nach mehr Effizienz und Komfort führte Haier die neue „Lingxi-Serie“ von Klimageräten ein. Diese Geräte verfügen über fortschrittliche Technologien wie eine Kühlkernbrücke, Wärmeflussabtauung und intelligente Offline-Sprachsysteme und entwickelten sich in kürzester Zeit zu den meistverkauften Modellen im chinesischen Direktvertrieb.

Haiers Engagement für Nachhaltigkeit

Haier Smart Home setzt sich weiterhin für die Integration von Nachhaltigkeit in seiner Produktpalette ein, mit dem Ziel, den Verbrauchern gesunde, umweltfreundliche, intelligente und ästhetisch ansprechende Wohnlösungen zu bieten. Ein Beispiel für dieses Engagement sind die „Boguan-Kühlschränke", die über 15 % energieeffizienter sind als herkömmliche Modelle. Die „Essence Wash“-Waschmaschine nutzt die Luftwäsche-Technologie, um 38 % Wasser zu sparen und den Stromverbrauch um 29 % zu senken. Auch die Klimaanlagen von Haier sind so konzipiert, dass sie bis zu 29 % weniger Strom verbrauchen, und unterstützen damit das Ziel des Unternehmens, seinen Nutzern einen CO2-armen Lebensstil zu ermöglichen.

Weiterer Anstieg des Überseegeschäfts

Im ersten Quartal 2024 konnte Haier Smart Home einen Umsatzanstieg von 4 % in den Überseemärkten sowie einen zweistelligen Anstieg des Betriebsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Bei regionaler Betrachtung verzeichnete das Unternehmen auf dem europäischen und amerikanischen Markt deutliche Zuwächse: Laut GfK China Market Monitor stieg der Marktanteil von Haier Europe zwischen Januar und Februar um 0,9 Prozentpunkte auf 9 %.

Angesichts der rückläufigen Nachfrage nach Haushaltsgeräten in den wichtigsten Sektoren in Europa und Amerika hat das Unternehmen proaktiv Flaggschiffprodukte entwickelt und eingeführt, die auf die lokalen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Unterstützt wurden diese Bemühungen durch Verbesserungen der lokalen Lieferketten und Vertriebsnetze sowie durch die Nutzung von Synergien in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Lieferketten und Logistik. Auf der Spring Canton Fair im April 2024 stellte Haier Smart Home die „X11-Waschmaschine“ vor, eine direkte Antwort auf die europäischen Energiebeschränkungen. Die X11-Waschmaschine wurde in Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa, Australien und China entwickelt und erreicht eine um 50 % höhere Energieeffizienz als die höchsten europäischen Klasse-A-Standards, was das Engagement des Unternehmens für Innovation und Nachhaltigkeit in der Haushaltsgerätetechnologie unterstreicht.

Expansion der Marke SAN YI NIAO

SAN YI NIAO leistet Pionierarbeit bei der Integration von Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Seit ihrer Gründung vor drei Jahren ist die Marke Vorreiter bei der Kombination von Smart-Home-Technologie mit maßgeschneiderten Einrichtungslösungen, was zu einem anhaltenden Wachstum sowohl der Einzelhandelspräsenz als auch der Kundenbindung geführt hat.

Im ersten Quartal 2024 erzielte SAN YI NIAO bemerkenswerte Fortschritte bei den wichtigsten Performance-Indikatoren. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer seiner Szenario basierten Lösungen erhöhte sich um 32 %, die Zahl der Einzelhandelsstandorte wuchs um 85 % und die Einzelhandelsumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Diese Erfolge unterstreichen die erfolgreiche Strategie von SAN YI NIAO, Spitzentechnologie mit funktionalem Design zu verbinden und damit neue Branchenstandards zu setzen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Effizienzsteigerung durch digitale Transformation

Haier Smart Home hat sich die digitale Transformation zu eigen gemacht und dabei insbesondere seine Kostenquote deutlich optimiert. Diese Umstellung hat zu einer erhöhten Effizienz in den Bereichen Marketing, Logistik und Lagerwesen beigetragen, was zu einer reduzierten Vertriebskostenquote von 13,1 % im ersten Quartal 2024 führte. Dies entspricht einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus hat der strategische Einsatz digitaler Instrumente auch die Verwaltungskostenquote optimiert, die im Vergleich zum ersten Quartal 2023 um 0,3 Prozentpunkte sank und einen neuen Tiefstand von 3,2 % erreichte. Diese Verbesserungen spiegeln das Engagement von Haier Smart Home wider, den digitalen Fortschritt zu nutzen, um den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken.

Anhaltendes Wachstum

Trotz des sich verschärfenden Wettbewerbs und eines volatilen externen Umfelds hat die Geschäftsentwicklung von Haier Smart Home im ersten Quartal 2024 die allgemeinen Erwartungen deutlich übertroffen und damit wiederum eine solide Ertragskraft und erhebliches Wachstumspotenzial bewiesen. Mit Blick auf die Zukunft setzt das Unternehmen auf kontinuierliche Verbesserungen bei der Kostenreduzierung und der betrieblichen Effizienz durch fortlaufende Digitalisierungsbemühungen. Darüber hinaus ist Haier Smart Home durch den Ausbau seiner globalen Präsenz in der Lage, weitere Entwicklungschancen zu ergreifen und den Weg für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum in allen seinen Märkten zu ebnen.

Der Q1 Bericht 2024 zum 31. März 2024 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ verfügbar.

IR Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat auf dem chinesischen Markt die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

