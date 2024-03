Institute - EZB wird Einlagezins bis Frühjahr 2025 voraussichtlich halbieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland erwarten die Zinswende der EZB für Juni und danach weitere Schritte nach unten.

Demnach dürfte es bei dem am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagesatz stufenweise bis zum Frühjahr 2025 auf dann zwei Prozent heruntergehen, wie die Forscher in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten für die Bundesregierung schreiben. Derzeit liegt er auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. Der eigentliche Leitzins, der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz, dürfte demnach bis Frühjahr 2025 auf 2,15 von derzeit 4,50 Prozent sinken. "Die Zinssenkungen werden erwartet, weil sich die Inflationsraten im Euroraum derzeit deutlich auf das Inflationsziel von zwei Prozent zubewegen und im Durchschnitt des Jahres 2025 schon leicht darunter liegen dürften", heißt es in dem Gutachten.

Mit den für den Prognosezeitraum erwarteten Leitzinssenkungen werde der "Restriktionsgrad" der Geldpolitik deutlich verringert - sprich der konjunkturdämpfende Effekt der Zinspolitik geringer, erklären die Forscher. Die Geldmarktsätze würden sich im Prognosezeitraum aufgrund des weiterhin hohen Bestands an Überschussreserven - so wie zuletzt - nahe am Einlagesatz der Europäischen Zentralbank entwickeln.

Nach einer Serie von zehn Zinsanhebungen, die im Sommer 2022 startete, hält die EZB seit nunmehr vier Sitzungen die Zinsen konstant. Denn die Inflation in der Euro-Zone ist inzwischen deutlich abgeebbt und lag zuletzt im Februar noch bei 2,6 Prozent, nach 2,8 Prozent im Januar. Das ist nicht mehr weit entfernt von der Zielmarke von zwei Prozent, die die EZB mittelfristig als optimales Niveau für die 20-Länder-Gemeinschaft anstrebt. EZB-Chefin Christine Lagarde und weitere Währungshüter haben signalisiert, dass sie im Juni über eine Zinswende beraten dürften, wenn es der Inflationsausblick zulässt.

