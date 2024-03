MARKTTECHNIK: Der umfassende Video-Kurs für Einsteiger 🔴 Michael Voigt & Jochen Schmidt, Lektion 2

Erlangen Sie die Grundlagen und Fachwissen zur Markttechnik in Webinaren, gegliedert in vielen Einzelpunkten, in Theorie und PraxisBegleiten Sie Michael Voigt und Jochen Schmidt wöchentlich, um die Grundlagen des markttechnisch orientierten Handels zu meistern. Alle Themenbereiche werden durch praktische Übungen. Ideal für Einsteiger bzw. Anfänger.

Erlangen Sie die Grundlagen und Fachwissen zur Markttechnik in Webinaren, gegliedert in vielen Einzelpunkten, in Theorie und Praxis

Begleiten Sie Michael Voigt und Jochen Schmidt wöchentlich, um die Grundlagen des markttechnisch orientierten Handels zu meistern. Alle Themenbereiche werden durch praktische Übungen. Ideal für Einsteiger bzw. Anfänger.Im Austausch zwischen beiden werden häufige Fehlerquellen und Herausforderungen besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt.

HEUTE Lektion 2.









MICHAEL VOIGT

zählt zu den bekanntesten deutschen Fach-Buchautoren. Er ist Autor des Bestsellers „Das große Buch der Markttechnik“ und der darauf aufbauenden achtteiligen Buchreihe DER HANDLER. Seine umfassende Erfahrung als Berufshändler (23 Jahre) mit Schwerpunkt auf markttechnisch orientiertem, diversifiziertem Handel bildet die Grundlage all seiner Erfahrung und Expertise. In dieser Serie führt Michael Voigt uns durch die wichtigsten Prinzipien der Markttechnik, entlarvt Mythen und falsche Handhabungen und liefert gewiss praxisnahe Gedankenanstöße für die tägliche Handelspraxis!

JOCHEN SCHMIDT

ist privater Daytrader und handelt nach den Prinzipien der Markttechnik. Neben dem regelmäßigem live-Webinar Mittwochs um 15 Uhr bei XTB, in der er sein Wissen live anwendet und erläutert, gibt er in dieser Reihe viele Tipps aus der Praxis, beantwortet Fragen der Kunden und geht auch auf typische Problemfelder ein. Auch die Psychologie spielt stets eine wichtige Rolle!









HANDELN beim TESTSIEGER:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB ĂĽber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Ăśberzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl





Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.