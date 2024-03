EQS-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX realisiert stille Reserven in Höhe von 5,1 Mio. EUR | Übertragung von liquiden Kryptowerten in einen Krypto-Spezialfonds

EQS-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Strategische Unternehmensentscheidung

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX realisiert stille Reserven in Höhe von 5,1 Mio. EUR | Übertragung von liquiden Kryptowerten in einen Krypto-Spezialfonds



28.03.2024

Die auf Investments in Kryptowerte und Beteiligungen an Blockchain Projekten spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX nutzt das aktuell attraktive Marktumfeld im Kryptomarkt, um stille Reserven auf den von ihr gehaltenen liquiden Kryptowährungen zu realisieren. Hierbei wurden Kursgewinne in Höhe von 5,1 Mio. EUR erzielt, die entsprechend auch für das Geschäftsjahr 2024 ergebniswirksam sein werden.

Die Gewinnrealisierung erfolgte nicht in Form eines Verkaufs, sondern durch Übertragung der Bestände in liquiden Kryptowerten auf einen Spezialfonds. Die Einbringung erfolgte zu Marktkursen am 28. März 2024, insgesamt wurden Kryptowerte mit einem Marktwert von 8,2 Mio. EUR eingebracht, im Gegenzug erhält die Gesellschaft 33.987,46 neue Fondsanteile in Form von Anlageaktien des coinIX COINVEST SCI1 mit einem Anteilswert von 241,16 EUR je Aktie, die langfristig im Bestand der coinIX bleiben sollen. Die übertragenen Kryptowerte gehören also weiterhin zum Portfolio der coinIX, so dass der Bestand des Vermögens sich nicht ändert.

Mit der Verwaltung des Fondsvermögens im Spezialfonds ist auch künftig das Team der persönlich haftenden Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA, die coinIX Capital GmbH betraut, die insofern in ihrer Eigenschaft als bei der Bafin registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig wird. Der neu allokierte Fonds kann bis zu 100% in Kryptowerte investieren und wird ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Portfolio von Kryptowerten verwalten. Dabei soll auch die Möglichkeit genutzt werden, beispielsweise durch Staking der Kryptowerte einen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Verwaltungsvergütung des Spezialfonds wird auf die Managementvergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin angerechnet, zusätzlich ist eine monetäre Partizipation der coinIX GmbH & Co. KGaA am Wachstum des Spezialfonds vorgesehen.

