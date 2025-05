EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen das öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot anzunehmen

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen das öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot anzunehmen



23.05.2025 / 16:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER IN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen das öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot anzunehmen, um damit die zukünftige Partnerschaft von HHS und KKR weiter umzusetzen

Pliezhausen, 23.05.2025– Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE haben heute ihre begründete Stellungnahme zu dem öffentlichen Erwerbsangebot (auch zur Vorbereitung der Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr (sog. Delisting)) der Dante Beteiligungen SE, einer Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und verwaltet werden, vom 9. Mai 2025 an die Aktionäre der DATAGROUP SE zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien der DATAGROUP SE abgegeben.

Die Dante Beteiligungen SE hat zu dem Erwerbsangebot am 9. Mai 2025 die Angebotsunterlage veröffentlicht, die auf folgender Website veröffentlicht ist: www.dante-offer.com.

In ihrer Stellungnahme erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie den von der Bieterin angebotenen Angebotspreis für fair, angemessen und attraktiv halten. Sie sind der Ansicht, dass das Angebot den Interessen der Zielgesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden gerecht wird.

Max H.-H. Schaber und seine Familien-Holding HHS als derzeitige Mehrheitsaktionärin der DATAGROUP SE haben im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot eine strategische Partnerschaft vereinbart. Diese beinhaltet, dass HHS zusammen mit KKR künftig jeweils zu 50% indirekt an der Dante Beteiligungen SE beteiligt sein wird, und so die DATAGROUP SE langfristig gemeinschaftlich kontrollieren werden.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen daher das Angebot, das ihrer Auffassung nach im besten Interesse der Gesellschaft liegt, und heißen dieses willkommen. Daher empfehlen sie den Inhabern der DATAGROUP-Aktien, das Erwerbsangebot anzunehmen und beabsichtigen, alle von ihnen persönlich direkt oder indirekt gehaltenen DATAGROUP-Aktien in das Angebot einzureichen.

Die Stellungnahme ist im Internet unter der Adresse

https://www.datagroup.de/oeffentliches-erwerbsangebot/

in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht. Kopien davon werden bei der DATAGROUP SE unter der Anschrift DATAGROUP SE, Wilhelm-Schickard-Straße 7, 72124 Pliezhausen, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Zusendung kann telefonisch unter +49 711- 4900 500 oder per E-Mail an anke.banaschewski@datagroup.de unter Angabe der vollständigen Anschrift des Anfragenden angefordert werden.

In der Investorenvereinbarung haben DATAGROUP SE und Dante Beteiligungen SE vereinbart, dass die Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr nach der Abwicklung des Erwerbsangebots, soweit rechtlich zulässig, beendet werden soll (sog. Delisting). Vorstand und Aufsichtsrat weisen in der Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass ein separates Delisting-Angebot hierfür nicht erforderlich ist. Den DATAGROUP-Aktionären wird über das am 9. Mai 2025 veröffentlichte Angebot die Möglichkeit gegeben, ihre DATAGROUP-Aktien vor einem Delisting an die Dante Beteiligungen SE zu veräußern.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DATAGROUP-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Anlegern und Inhabern von DATAGROUP-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Erwerbsangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das Erwerbsangebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Erwerbsangebot sind neben weiteren Informationen im Internet unter www.dante-offer.com veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten, über die Nutzung des Postwegs in den Vereinigten Staaten oder durch Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten abgegeben und wird auch in Zukunft nicht abgegeben werden. Dies umfasst unter anderem Faxübertragung, E-Mail, Telex, Telefon, das Internet und andere Formen der elektronischen Kommunikation. Die DATAGROUP-Aktien dürfen im Rahmen des Erwerbsangebots nicht durch eine solche Nutzung, Mittel, Instrumente oder Einrichtungen aus den oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, angeboten werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien dieses Dokuments, der Angebotsunterlage und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Depotbanken, Treuhänder oder Vermögensverwalter). Jedes vermeintliche Angebot von DATAGROUP-Aktien im Rahmen des Erwerbsangebots, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig. Jedes vermeintliche Angebot von DATAGROUP-Aktien, das von einer Person mit Sitz in den Vereinigten Staaten oder einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer Person mit Sitz in den Vereinigten Staaten handelt, oder von einem Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von DATAGROUP-Aktien, der an dem Erwerbsangebot teilnimmt, versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet und nicht von den Vereinigten Staaten aus an diesem Erwerbsangebot teilnimmt oder auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der sich außerhalb der Vereinigten Staaten befindet und keinen Auftrag zur Teilnahme an diesem Erwerbsangebot von den Vereinigten Staaten aus erteilt. Für die Zwecke dieses und des vorstehenden Absatzes bezeichnet "Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Hoheitsgebiete und Territorien (einschließlich Puerto Rico, der Amerikanischen Jungferninseln, Guam, Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der Nördlichen Marianen), jeden Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of Columbia.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich auf der Grundlage des Rechts der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Da die Aktien von DATAGROUP nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, findet das deutsche Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) auf das Angebot keine Anwendung. Das Erwerbsangebot ist und wird weder innerhalb noch außerhalb Deutschlands Gegenstand eines Prüfungs- oder Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde und wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen. Das Erwerbsangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das Erwerbsangebot eingereicht, veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von DATAGROUP-Aktien können sich nicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Befreiungen wird kein Erwerbsangebot, weder direkt noch indirekt, in denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das Erwerbsangebot nach dem jeweils geltenden nationalen Recht untersagt wäre.

Die an anderer Stelle, u. a. in der Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf DATAGROUP beziehenden Finanzkennzahlen wurden in Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt; sie sind daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen von Unternehmen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar.

Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und die verbundenen Unternehmen ihrer Broker (die als Vertreter für die Bieterin oder ihre verbundenen Unternehmen tätig sind, soweit zutreffend) können, soweit dies nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften, zulässig ist, während des Zeitraums, in dem das Angebot angenommen werden kann, direkt oder indirekt zusätzliche DATAGROUP-Aktien außerhalb des Angebots erwerben oder den Erwerb veranlassen, oder Wertpapiere erwerben oder den Erwerb veranlassen, die in solche Aktien umgewandelt, umgetauscht oder ausgeübt werden können, vorausgesetzt, dass solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften entsprechen. Solche Erwerbe können entweder auf dem freien Markt zu den jeweils geltenden Preisen oder in privaten Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Darüber hinaus können die Finanzberater der Bieterin im Rahmen des normalen Handels mit Wertpapieren von DATAGROUP handeln, was den Erwerb oder die Vereinbarung zum Erwerb solcher Wertpapiere beinhalten kann.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Erwerbsangebots mit der Bieterin geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre aus anderen Rechtsordnungen als Deutschland kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot ergeben, nach anderen ihnen bekannten Gesetzen durchzusetzen, da die Bieterin und DATAGROUP sich außerhalb der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat, befinden, und ihre jeweiligen Führungskräfte und Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat, haben.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin wieder. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder ihrer verbundenen Unternehmen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der veröffentlichten Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern wird.

23.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2144868 23.05.2025 CET/CEST