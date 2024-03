EQS-News: MEDICLIN Herzzentrum Coswig: Betriebsübergang zum 1. April

EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges

MEDICLIN Herzzentrum Coswig: Betriebsübergang zum 1. April



Offenburg, 28. März 2024. Der Betrieb des MEDICLIN Herzzentrums Coswig geht zum 1. April 2024 auf die Johannesstift Diakonie über, da alle Bedingungen des Kaufvertrages erfüllt sind.

hatten sich Prof. Dr. med. Lutz Fritsche (Vorstand Medizin Johannesstift Diakonie), Dr. Joachim Ramming (CEO MEDICLIN) und Andreas Mörsberger (Sprecher des Vorstands und Vorstand Finanzen Johannesstift Diakonie) im Februar getroffen.

„Ab 1.4. wird das Herzzentrum nun unter dem Namen „Evangelisches Herzzentrum Coswig“ geführt“, gibt Ramming den Mitarbeiter*innen vor Ort mit auf den Weg. „Doch auch unter neuem Träger, mit neuem Namen werden die Menschen in der Region die Klinik als Ort wahrnehmen, an dem sie in allen Bereichen und zu jeder Zeit die bestmögliche Versorgung erhalten. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen in Coswig für die Zukunft alles Gute.“

Über das MEDICLIN Herzzentrum Coswig

Das MEDICLIN Herzzentrum Coswig ist ein interdisziplinäres Zentrum für kardiovaskuläre Medizin. Unter einem Dach vereint das Herzzentrum die Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, die Klinik für Kardiologie und Angiologie sowie die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Die im Jahre 1998 eröffnete Klinik verfügt über 113 Betten und beschäftigt rund 340 Mitarbeiter*innen.

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg

Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

Fax: 0781/488-184

ender.guelcan@mediclin.de

Public Relations

Dr. Janina Lossen

Tel.: 0781/488-180

janina.lossen@mediclin.de

www.mediclin.de

Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

