PAN Finance zeichnet Libertex als CFD-Broker des Jahres - Global aus

Das erste Quartal 2024 neigt sich dem Ende zu, und Libertex freut sich, seine erste Auszeichnung des neuen Jahres präsentieren zu können! Die etablierte globale Finanzzeitschrift PAN Finance hat Libertex zum CFD-Broker des Jahres 2024 - weltweit gekürt. Vorausgegangen war ein strenger Bewertungsprozess, der von den erfahrenen Redaktions- und Research-Teams der Zeitschrift durchgeführt wurde.

PAN Finance ist eine vertrauenswürdige Quelle für globale Finanznachrichten mit einer beeindruckend großen Leserschaft in 150 Ländern. Das Ökosystem umfasst ein vierteljährlich erscheinendes Magazin, Sonderberichte, eine Nachrichten-Webseite und verschiedene Social-Media-Kanäle. PAN Finance hat es sich zur Aufgabe gemacht, einer weltweiten Leserschaft von Fachleuten aus der gesamten Finanzbranche prägnante, fundierte und aktuelle Nachrichten zu liefern. Das Preisverleihungsprogramm des Unternehmens soll als echter Indikator für herausragende Leistungen dienen, indem es Organisationen und Einzelpersonen auszeichnet, die sich in ihrem jeweiligen Bereich hervorgetan haben. Außerdem sollen damit die besten Beispiele für vorbildliche Verfahren ins Rampenlicht gerückt werden. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Titanen des Finanzdienstleistungsmarktes wie HSBC, Santander und Stripe, die alle das Prestige einer solchen Auszeichnung zu schätzen wissen.

Anlässlich dieser prestigeträchtigen Auszeichnung äußerte sich Marios Chailis, CMO der Libertex Group, wie folgt: "Es ist selbstverständlich, dass wir uns immer freuen, wenn unsere harte Arbeit anerkannt wird, aber wenn diese Anerkennung von einer angesehenen Organisation wie PAN Finance kommt, die den ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und verschiedene ehemalige Präsidenten und Minister zu ihren zahlreichen früheren Kontributoren zählt, ist die Freude für uns noch größer. Jeder bei Libertex arbeitet unermüdlich, um sicherzustellen, dass unser Angebot an CFDs und die Qualität unserer Dienstleistungen durchgängig überzeugend sind, weshalb es wirklich fantastisch ist, mit einer solch immensen Auszeichnung geehrt zu werden. Es beweist, dass wir offensichtlich einiges richtig machen! Nichtsdestotrotz sind wir fest entschlossen, diesen hohen Standard für den Rest des Jahres und darüber hinaus beizubehalten, und ich bin mehr als zuversichtlich, dass ich in den kommenden Monaten weitere ähnliche Auszeichnungen vermelden werden kann."

Libertex ist stets bestrebt, seine Dienstleistungen zu verbessern. Sei es durch die Erweiterung des Angebots an CFDs um beliebte neue Instrumente, die von Tradern nachgefragt werden, oder durch Partnerschaften mit globalen Sportgrößen wie dem FC Bayern, um dynamische und aufregende Synergien zu schaffen. Libertex versucht immer, das gewisse Etwas mehr zu bieten. Dieser Ansatz steht in direktem Zusammenhang mit der Unternehmensphilosophie Trade for More (Clever handeln, Ziele erreichen), die es den Kunden von Libertex ermöglicht, über das reine Trading hinauszuwachsen. Für den Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus wird Libertex weiterhin hart daran arbeiten, einen Service für den Handel mit CFDs anzubieten, der die Auszeichnung "Broker des Jahres" verdient.

Erfahren Sie mehr über Libertex unter https://www.libertex.com (Kunden aus dem EWR und der Schweiz) oder https://www.libertex.org (Kunden aus anderen Ländern als dem EWR und der Schweiz).

Libertex gehört zur Libertex Group und ist ein Online-Broker, der handelbare CFDs mit Basiswerten wie Rohstoffen, Aktien, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und anderen anbietet.

Im Laufe der Jahre hat Libertex zahlreiche renommierte internationale Preise und Anerkennungen erhalten, darunter "CFD-Broker des Jahres - weltweit" (PAN Finance Awards, 2024), "Beste Handelserfahrung" (Ultimate Fintech Awards, 2023) und "Bester CFD-Broker" (World Finance Forex Awards, 2023). Libertex ist der offizielle Online-Handelspartner des FC Bayern und konnte so eine dynamische und spannende Partnerschaft aufbauen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einem robusten Fintech-Powerhouse mit einer etablierten Präsenz in verschiedenen Gerichtsbarkeiten entwickelt, das Millionen von Kunden aus zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt bedient.

In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und beaufsichtigt wird (CIF-Lizenznummer 164/12).

In anderen Gerichtsbarkeiten wird die Libertex-Handelsplattform von Forex Club International LLC, einem in St. Vincent und den Grenadinen eingetragenen Unternehmen (Registrierungsnummer 1277 LLC 2021) und von MAEX LIMITED, einem in der Republik Mauritius eingetragenen Unternehmen (Registrierungsnummer 158250 C1/GBL und Lizenz Nr. !118023400, ausgestellt von der Financial Services Commission, Mauritius) betrieben.

Europäische Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,77 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Es werden enge Spreads angewandt. Bitte prüfen Sie unsere Spreads auf der Plattform. Sie sollten abwägen, ob Sie das Funktionsprinzip von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

