Apple & Alphabet KI-Deal: Win-Win für beide Unternehmen?

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg befinden sich Apple (WKN: 865985) und Alphabet (WKN: A14Y6H) in Gesprächen, um Alphabets Gemini zu lizensieren. Hierbei soll die Künstliche Intelligenz des Google-Mutterkonzerns in die Smartphones des iPhone-Herstellers eingebaut werden.

Gemini soll das iPhone befeuern

Nach der Veröffentlichung von ChatGPT hatten viele Alphabet-Investoren die Sorge, dass Alphabets Monopol auf Internetsuchen bröckeln könnte. Darüber hinaus grassierte die Sorge, dass der Google-Mutterkonzern den KI-Hype verschlafen könnte. Auch der einige Monate später vorgestellte Chatbot namens Bard des Unternehmens konnte die Öffentlichkeit nicht wirklich begeistern. Anfang Dezember 2023 stellte Alphabet dann jedoch seine neue KI namens Gemini vor, wobei Gemini in den von Google durchgeführte Tests in fast allen Bereichen besser abschneiden konnte als ChatGPT. Dass Apple nun seine iPhones mit Gemini befeuern lassen möchte, wird von einigen wiederum als Ritterschlag für Alphabets KI gedeutet.

Der Smartphone Markt ist für Alphabet nicht unbekannt. So gilt Alphabets Smartphone Betriebssystem Android als das am häufigsten genutzte der Welt. Darüber hinaus bietet Alphabet mit der Pixel Reihe eigene Smartphones an. Da Gemini nach und nach in sämtliche Alphabet Produkte eingebaut werden soll, könnte Alphabet dementsprechend Apple massiv unter Druck setzen. So hatte Alphabet im Januar bekannt gegeben, dass Gemini in die neue Samsung Galaxy S24-Serie eingebaut werden soll.

Dass Apple nun ebenfalls auf Gemini zurückgreifen will, um KI-Features in seinen iPhones zu befeuern, könnte für beide Unternehmen positiv sein. Apple könnte hiermit sicherstellen, dass seine Handys im Vergleich zur Konkurrenz im Bereich KI nicht hinterherhinken. Alphabet könnte auf der anderen Seite nicht nur zusätzliche Umsätze durch die Lizenzvereinbarung generieren, sondern bei Berücksichtigung von Apples massiver Nutzerbasis sich auch als Platzhirsch im Bereich Künstliche Intelligenz positionieren.

Alphabet und Apple arbeiten bereits zusammen

Der potenzielle KI-Deal zwischen den beiden Tech-Schwergewichten wäre nicht die erste Zusammenarbeit der Unternehmen im Smartphone Bereich. So gibt es bereits eine Vereinbarung zwischen Apple und Alphabet, die sicherstellt, dass Google die Standardsuchmaschine in Apples Safari-Internetbrowser ist. Hierfür lässt sich Apple wiederum fürstlich entlohnen. So bestätigte Alphabet CEO Sundar Pichai im November letzten Jahres, dass Google rund 36% der mit Safari generierten Umsätze an Apple zahlt. Bei der Frage wie hoch dieser Betrag sei, antwortete der Alphabet CEO, dass es mehr als 10 Mrd. US-Dollar pro Jahr seien. Einige Experten gehen hier jedoch von einer Zahl aus, die doppelt so hoch sein könnte.

Ob der Suchmaschinendeal der beiden Unternehmen von dem potenziellen KI-Deal betroffen sein könnte, ist nicht bekannt. Nichtsdestotrotz könnte ein eventueller KI-Deal das Machtverhältnis zwischen den beiden Schwergewichten zugunsten von Alphabet verschieben. Dies sahen auch die Börsianer so. So legten am Tag des Bloomberg Berichts (18.03.2024) die Aktien von Alphabet um 4,4 % zu, während der Kurs der Apple-Aktie quasi unverändert blieb.

Eine offizielle Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen soll jedoch nicht vor Juni bekannt gegeben werden, zumal Apples jährliche Worldwide Developers Conference im Juni stattfinden soll. Ob der Deal jedoch überhaupt über die Bühne geht, ist noch ungewiss. So soll Apple angeblich auch Gespräche mit der ChatGPT Gründungsgesellschaft OpenAI geführt haben. Darüber hinaus könnte insbesondere den Kartellhütern eine weitere Zusammenarbeit von Alphabet und Apple ein Dorn im Auge sein.

