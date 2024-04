GNW-Adhoc: Drei-Jahres-Follow-up-Daten aus Phase-1-Studie mit individualisiertem mRNA-Immuntherapie-Kandidaten zeigen eine anhaltende Immunantwort und ein verringertes Rückfallrisiko bei einigen Patienten mit reseziertem Bauchspeicheldrüsenkrebs

^* Drei-Jahres-Follow-up-Daten aus einer nichtkommerziellen Phase-1-Studie mit

dem individualisierten mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Kandidaten Autogene Cevumeran (BNT122, RO7198457) bei Patientinnen und Patienten mit chirurgisch entferntem, duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal adenocarcinoma, ?PDAC") zeigen weiterhin polyspezifische T-Zell-Antworten bis zu drei Jahre nach der Behandlung und ein verringertes Rückfallrisiko * Eine randomisierte klinische Phase-2-Studie mit Autogene Cevumeran bei Patientinnen und Patienten mit chirurgisch entferntem PDAC nimmt zurzeit Patientinnen und Patienten an Studienzentren in den Vereinigten Staaten auf, die Eröffnung weiterer Studienzentren weltweit ist geplant * Der medizinische Bedarf bei PDAC ist aufgrund einer 5-Jahres- Gesamtüberlebensrate von nur 8 bis 10 %(1)(,2), hohen Rezidivraten nach chirurgischer Entfernung von fast 80 %(3) und begrenzten Behandlungsmöglichkeiten hoch * Autogene Cevumeran ist der Hauptproduktkandidat aus BioNTechs individualisierter mRNA-basierter Krebsimpfstoff-Plattform iNeST und wird zurzeit gemeinsam von BioNTech und Genentech Inc. (?Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe, in drei laufenden randomisierten klinischen Phase-2-Studien in den Indikationen adjuvanter PDAC, adjuvanter Darmkrebs sowie als Erstlinientherapie bei Melanomen untersucht MAINZ, Deutschland, 7. April, 2024 - BioNTech SE (https://biontech.de/) (Nasdaq: BNTX, ?BioNTech" oder ?das Unternehmen") gab heute Drei-Jahres-Follow-up-Daten aus einer Phase-1-Studie mit dem mRNA-basierten individualisierten Neoantigen- spezifischen Immuntherapie (?iNeST")-Kandidaten Autogene Cevumeran (auch bekannt als BNT122, RO7198457) bei Patientinnen und Patienten mit chirurgisch entferntem, duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal adenocarcinoma, ?PDAC") bekannt. Die Daten zeigen, dass Autogene Cevumeran bei 8 von 16 Patientinnen und Patienten bis zu drei Jahre nach der Behandlung eine Immunantwort hervorruft, gemessen an aktivierten T-Zellen. Die Persistenz der T- Zellen wurde mit einem längeren medianen rezidivfreien Überleben bei Patientinnen und Patienten, die auf den Krebsimpfstoff ansprachen, assoziiert. ?Diese neuen Daten sind ein frühes Signal für das Potenzial unseres individualisierten mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Ansatzes in dieser Indikation mit ungedecktem medizinischem Bedarf. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass unsere Uridin-basierte mRNA-LPX-Technologie die Aktivierung zytotoxischer T- Zellen fördern kann und das Potenzial hat, verbliebene Tumorherde in frühen Krankheitsstadien zu eliminieren und so ein Wiederauftreten zu verzögern oder zu verhindern", sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Chief Medical Officer und Mitgründerin von BioNTech. ?Mit unserer laufenden Phase-2-Studie zusammen mit Genentech möchten wir diese Ergebnisse zum Mehrwert für Patientinnen und Pateinten mit PDAC in einer größeren Patientenpopulation im Vergleich zur derzeitigen postoperativen, adjuvanten Standardbehandlung bestätigen. Wir treiben damit unsere Vision einer personalisierten Krebsmedizin weiter voran und wollen dazu beitragen, den Behandlungsstandard für viele Patientinnen und Patienten zu verbessern." Die Ergebnisse, die in einer Präsentation auf der Jahrestagung 2024 der American Association for Cancer Research (?AACR") vorgestellt wurden, zeigen Folgendes: * Bei 8 von 16 Patientinnen und Patienten, löste Autogene Cevumeran die Bildung einer hohen Anzahl von T-Zellen aus, die spezifisch für die kodierten Neoantigene waren. * 98 % der T-Zellen, die sich gegen spezifische Neoantigene auf dem Tumor richten und durch Autogene Cevumeran induziert wurden, waren de novo, d. h. sie wurden vor der Verabreichung des Prüfpräparats weder im Blut noch im Tumor oder im angrenzenden Gewebe nachgewiesen. * Über 80 % der durch den Impfstoffkandidaten induzierten neoantigen- spezifischen T-Zellen konnten bei Patientinnen und Patienten mit einer Immunantwort bis zu drei Jahre nach der Verabreichung noch nachgewiesen werden. Bei diesen Patientinnen und Patienten verlängerte sich das mediane rezidivfreie Überleben im Vergleich zu Patientinnen und Patienten, die nicht auf die Behandlung ansprachen. * Bei 6 von 8 Patientinnen und Patienten, die nach Verabreichung von Autogene Cevumeran eine Immunreaktion zeigten, bildete sich während des dreijährigen Nachbeobachtungszeitraumes kein Rezidiv, wohingegen bei 7 der 8 Patientinnen und Patienten, die während der Studie keine Immunreaktion auf die Behandlung zeigten, ein Tumorrezidiv auftrat. Die nichtkommerzielle klinische Phase-1-Studie (?investigator-initiated") (NCT04161755 (https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04161755)) untersuchte die Sicherheit von Autogene Cevumeran in sequenzieller Kombination mit dem Anti-PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab und einer Standard- Chemotherapie bei 16 Patientinnen und Patienten mit chirurgisch entferntem PDAC. Follow-up-Daten nach einem Mediannachbeobachtungszeitraum von 1,5 Jahren wurden im Mai 2023 in der Fachzeitschrift Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-023-06063-y) veröffentlicht. Das aktuelle Datenupdate umfasst einen Mediannachbeobachtungszeitraum von drei Jahren und wurde in einer Late-Breaking-Präsentation auf der AACR-Jahrestagung 2024 in San Diego, Kalifornien, vom leitenden Studienarzt Dr. Vinod Balachandran, Chirurg und Wissenschaftler am Memorial Sloan Kettering Cancer Center, vorgestellt. Eine laufende offene, multizentrische, randomisierte Phase-2-Studie (NCT05968326), gesponsert von Genentech in Kollaboration mit BioNTech, hat im Oktober 2023 begonnen. Die Studie untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit von Autogene Cevumeran in Kombination mit dem Anti-PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab und Chemotherapie im Vergleich mit dem derzeitigen Behandlungsstandard, einer Chemotherapie (mFOLFIRINOX). Aktuell werden Patientinnen und Patienten in den Vereinigten Staaten in die Phase-2-Studie aufgenommen. Weitere Studienzentren sind weltweit geplant. Autogene Cevumeran wird gemeinsam von BioNTech und Genentech entwickelt und derzeit in drei laufenden randomisierten Phase-2-Studien in adjuvantem PDAC (wie oben erwähnt), sowie als Erstlinientherapie bei Melanomen und adjuvantem Darmkrebs untersucht. ----- Über PDAC (reseziertes duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse) Das duktale Pankreas-Adenokarzinom gehört zu den häufigsten krebsbedingten Todesursachen in den Vereinigten Staaten(4), wobei etwa 90 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von zwei Jahren nach der Diagnose versterben(5). Es hat sich gezeigt, dass eine Kombination aus chirurgischer Entfernung (Resektion) des Tumors und systemischer zytotoxischer Chemotherapie die klinischen Ergebnisse verbessert. Doch selbst nach einer chirurgischen Entfernung des Tumors ist die Rückfallquote hoch. Die 5-Jahres-Gesamtüberlebensrate liegt bei nur etwa 20 % für Patientinnen und Patienten, die sich einer Operation sowie einer anschließenden adjuvanten Chemotherapie unterziehen(6). Die 5-Jahres- Gesamtüberlebensrate bei Patientinnen und Patienten, die keine aduvante Chemotherapie erhalten, liegt bei nur 8 bis 10 %(1,2). Es besteht deshalb ein hoher medizinischer Bedarf an neuen Therapien für Patientinnen und Patienten mit duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse. Über iNeST (individualisierte Neoantigen-spezifische Immuntherapie) iNeST-Immuntherapien sind individualisierte Krebstherapiekandidaten, die auf den Tumor eines bestimmten Patienten zugeschnitten sind. Sie enthalten unveränderte, pharmakologisch optimierte mRNA, die für bis zu 20 patientenspezifische Neoantigene kodieren und durch moderne Sequenzierungsverfahren und bioinformatische Neoantigenerkennung identifiziert wurden. Neoantigene sind Proteine, die von Krebszellen produziert werden und sich von den Proteinen gesunder Zellen unterscheiden. Dadurch können sie von Immunzellen erkannt werden. Die mRNA wird in BioNTechs unternehmenseigener intravenöser RNA- Lipoplex-Kapsel eingeschlossen. Dies erhöht die Stabilität und ermöglicht den gezielten Transport zu dendritischen Zellen. Durch die Analyse des Tumors ist BioNTech in der Lage, die spezifischen Neoantigene eines jeden Patienten zu identifizieren. Jeder einzelne Krebsimpfstoffkandidat ist für spezifische Neoantigene kodiert, die die höchste Wahrscheinlichkeit aufweisen, dem Immunsystem zu helfen, den Krebs zu erkennen. Zu diesem Zweck hat BioNTech einen On-Demand-Herstellungsprozess entwickelt, der den guten Herstellungsbedingungen (Good Manufacturing Practice, ?GMP") entspricht. Autogene Cevumeran wird derzeit in verschiedenen Indikationen für solide Tumore untersucht, darunter drei klinische Phase-2-Studien zur Erstlinienbehandlung des Melanoms, zur adjuvanten Behandlung von Darmkrebs und zur adjuvanten Behandlung des duktalen Adenokarzinoms der Bauchspeicheldrüse. Ein i (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jZT1l- 1rN_9nX7U20FQR0GwXiSD5zPsCW- J4YqNnoBO68umHNZBaRmzAnFoBbhDKrceY8y4nIV4BOATZTaoYZEMjhF3skCVwBvD_4bb87wqeswlatH A07Tjl569HPZZ_OfmFnOV9aSanJzQLZXvV7B1b5cIXo1E09Ser6kysTyw7iq6GfLTh1ytDokb57bRxd5 bOT808iE3rQwQ1Ke7-x0asxd- j6_59nh3VXBn7TQH_E_XfA6p5CFouID9J97NrkIpKkz4y5_UeP9gPnRUd91OR9PDUUVH5UxE2Uq0TXIx QKomvQuDiCdziMq90T0MweSDhXpn8mtJ6NMQRSGyrow==)NeST Fact Sheet (https://investors.biontech.de/static-files/dc644710- 4c84-402c-9abb-796514bebef5) und Bilder zum iNeST-Herstellungsprozess finden Sie auf der BioNTech-Webseite im Medienbereich unter folgendem Link (https://www.biontech.com/de/de/home/newsroom.html). Über BioNTech Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA- Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Biotheus, DualityBio, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, OncoC4, Pfizer und Regeneron. Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.biontech.de/). 