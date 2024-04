DAX® - Dieser Rücksetzer wird nicht umgehend gekauft

Das am Freitag in Aussicht gestellte zweite Korrekturtief beim DAX® steht. Mit einem Tages-Low bei 18.088 Punkten wurde die erste potenzielle Zielmarke von 18.039 Punkten allerdings noch nicht erreicht. Der Verlauf der anschließenden Erholung lässt jedoch vermuten, dass der finale Tiefpunkt der laufenden Korrektur noch aussteht. Wie schon nach dem ersten stärkeren Abverkauf am vergangenen Dienstag zeigt die Gegenbewegung auch diesmal (noch) keine echte Aufwärtsdynamik, wie hier im Stundenchart des DAX® gut zu erkennen ist. Im Falle einer Fortsetzung der angelaufenen Erholung in der neuen Woche kommt dem Bereich zwischen 18.258 und 18.298 Punkten eine besondere Bedeutung zu. Während an den jeweiligen Enden dieses Korridors zwei Fibonacci-Retracements (50 % und 61,8 %) des jüngsten Abwärtsschubs liegen, befindet sich dazwischen auch das wichtige erste Korrekturtief bei 18.276 Punkten. Sollte diese Zone erfolgreich überwunden werden, könnten die deutschen Standardwerte zumindest das erste Erholungshoch bei 18.427 Punkten noch mal in Angriff nehmen. Ansonsten bleibt auf der Unterseite die Unterstützungszone zwischen 17.900 und 18.039 Punkten das nächste prädestinierte Ziel.

DAX® (1 Hour)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.