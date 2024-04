Tagesausblick für 09.04.: DAX mit Kursgewinnen zum Wochenauftakt. EZB und Berichtssaison im Blickpunkt

Zum Wochenauftakt bügelte der DAX® die Verluste vom Freitag zeitweise fast wieder aus. Die Wirtschaftsdaten aus Deutschland fielen zwar durchwachsen aus. Heute morgen meldete das Statistische Bundesamt zwar eine Erhöhung der Produktion in der deutschen Industrie. Die Exporte gingen jedoch zurück. Dennoch reagierten die Anleger positiv. Aus den USA kamen anfangs jedoch keine neuen Kaufimpulse. So bröckelten die Tagesgewinne zum Teil. Im Wochenverlauf steht unter anderem die EZB-Zinsentscheidung an. Dies könnte den DAX® möglicherweise bremsen.

Die Lage an an den Rentenmärkten bleibt angespannt. Die Zinshoffnungen schwinden und die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere steigen. Die Notierungen für Gold und Silber legten dennoch eine Pause ein und stagnierten auf dem hohen Niveau. Die Musik spielte heute bei Platin, das auf 960 US-Dollar anstieg und damit den höchsten Stand seit der 2. Januarwoche markierte. Am Ölmarkt ließen die Kräfte der Bullen heute nach. Nach dem Ausflug auf knapp 92 US-Dollar am Freitag, tauchte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil heute unter die Marke von 90 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Continental, RWE und Zalando profitierten von positiven Analystenkommentaren. Bei den Luftsicherheitskräften bahnt sich eine Einigung im Tarifkonflikt an. Die Aktie von Deutsche Lufthansa zog daraufhin nach oben und stieg über die Marke von EUR 7. ProSiebenSat.1 deutet bei EUR 6,90 den Ausbruch über die wichtige Widerstandsmarke an. SAP plant einen umfangreichen Stellenabbau in Deutschland. Die Aktie trat dennoch auf der Stelle. Chemieakien wie BASF, Evonik und Wacker Chemie sowie Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW standen heute auf den Einkaufslisten vieler Anleger.

Morgen wird Imperial Brands Geschäftszahlen veröffentlichen und Clariant zur Hauptversammlung einladen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison ist in den nächsten Tagen damit zu rechnen, dass vereinzelt Unternehmen vorab Eckdaten veröffentlichen.

Wichtige Termine: