Aktien New York Schluss: Dow macht klare Verluste wett - Zinshoffnungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreisen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag ihre zwischenzeitlich klaren Verluste wettgemacht. Die Erholung im späten Handel erfolgte in Reaktion auf Aussagen von US-Notenbankmitglied Raphael Bostic. Der Fed-Gouverneur bekräftigte seine Erwartung einer Zinssenkung in diesem Jahr, fügte aber hinzu, etwaige Schwächesignale vom Arbeitsmarkt würden ihn veranlassen, frühere und stärkere Zinssenkungen in Betracht zu ziehen.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 38 883,67 Punkte, nachdem er im Verlauf um bis zu 0,9 Prozent gefallen war. Für den marktbreiten S&P 500 ging es vom Minus am Ende auf plus 0,14 Prozent und 5209,91 Zähler. Der Nasdaq 100 gewann letztlich 0,39 Prozent auf 18169,91 Punkte./edh/he