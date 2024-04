EQS-Adhoc: TERENTIUS SE: Wechsel der Hauptaktionäre geplant

EQS-Ad-hoc: TERENTIUS SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TERENTIUS SE: Wechsel der Hauptaktionäre geplant



09.04.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

TERENTIUS SE: Wechsel der Hauptaktionäre geplant



Die TERENTIUS SE wurde heute darüber informiert, dass die derzeitigen Hauptaktionäre der Gesellschaft, die zusammen eine qualifizierte Mehrheit am Aktienkapital der TERENTIUS SE halten, heute eine grundsätzliche Verständigung über den Verkauf sämtlicher von ihnen gehaltener Aktien an der TERENTIUS SE erzielt haben. Käufer der Aktien sollen danach die C Elf GmbH, Herr Wolf Waschkuhn sowie eine Gruppe weiterer privater Investoren sein. Entsprechende Aktienkaufverträge sollen zeitnah abgeschlossen werden.



Köln, 09. April 2024



TERENTIUS SE

Der Geschäftsführende Direktor

Ende der Insiderinformation

TERENTIUS SE
Lütticher Str. 8a
50674 Köln
Deutschland
ISIN: DE000A3CMG80
WKN: A3CMG8

1876615 09.04.2024 CET/CEST