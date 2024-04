US-Fluglinie Delta erwartet ungebrochen starke Ticketnachfrage - Aktie legt zu

Die US-Fluggesellschaft Delta rechnet nach einem profitablen Start ins Jahr weiterhin mit lukrativen Geschäften. Delta erwarte keinen Rückgang der Nachfrage, sagte Vorstandschef Ed Bastian der Nachrichtenagentur Bloomberg bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch in Atlanta. Der sonst übliche Buchungsrückgang für die Zeit vor der Sommersaison sei diesmal ausgeblieben. So sähen die Buchungen für die US-amerikanischen Feiertage Memorial Day Ende Mai und den Unabhängigkeitstag am 4. Juli ziemlich stark aus.

Für das laufende zweite Quartal stellte Bastian vor Sonderposten einen Gewinn von 2,20 bis 2,50 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Das ist im Mittel deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das Gesamtjahr geht Bastian weiterhin von einem bereinigten Gewinn von 6 bis 7 Dollar je Aktie aus. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Delta-Aktie um rund viereinhalb Prozent zu.

Im typischerweise reiseschwachen ersten Quartal flog die Gesellschaft schwarze Zahlen ein. Der Umsatz ohne das konzerneigene Raffineriegeschäft wuchs um sechs Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Dollar (11,6 Mrd Euro). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 37 Millionen Dollar nach einem Verlust von 363 Millionen ein Jahr zuvor. Ohne millionenschwere Wertberichtigungen hätte der Überschuss sogar 288 Millionen Dollar betragen. Dies entspricht einem Gewinn von 45 Cent je Aktie und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.