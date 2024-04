Die meistgehandelten Produkte: Anleger sehen den DAX®long und fragen US-Werte nach

Zu den meist gehandelten Einzelwerten am Aktienmarkt gehören heute Infineon Technologies, die Deutsche Telekom und NVIDIA. Bei Infineon sichern sich die Anleger mit Knock-out-Put-Optionsscheinen ab, während Anleger weiter auf steigende Kurse bei der Deutschen Telekom und NVIDIA setzen. Beim DAX® sehen die Anleger steigendes Kurspotenzial und setzen auf Knock-Out-Call-Optionsscheine.

Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Optionsscheinen standen Alphabet, Daimler Truck, Münchener Rück und Thyssenkrupp sowie der DAX® im Allgemeinen, mit Call-Optionsscheinen hoch im Kurs. Bei der Münchener Rück sehen die Anleger, trotz laufender Korrektur, Kursgewinne und fragen weiter Call-Optionsscheine nach.

Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute mit Faktor-Long-Optionsscheine auf UnitedHealth und Rheinmetall eingedeckt. Bei Rheinmetall ist ein weiterer möglicher Rüstungsauftrag im Gespräch.

Im Vordergrund steht heute vor allem der EZB-Zinsentscheid. Seit Monaten ringen Europas Notenbanker mit der Entscheidung, wann sie mit Zinssenkungen beginnen sollen, da die Inflationsrate stetig in Richtung zwei Prozent sinkt.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Infineon Technologies AG Put HD3Z7M 0,20 33,44 EUR 35,297038 EUR 18,1 Open End Deutsche Telekom AG Call HC1CS4 3,18 21,49 EUR 18,956544 EUR 6,72 Open End DAX® Call HD2PQM 3,59 18069,00 Punkte 17708,960124 Punkte 47,85 Open End NVIDIA Corp. Call HD35AH 13,90 873,25 USD 723,131298 USD 6,51 Open End DAX® Call HD3LJV 3,18 18078,61 Punkte 17727,843227 Punkte 21,61 Open End

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 10:36 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Call HC8DZ2 2,37 157,36 USD 158,00 USD 6,19 18.06.2025 Daimler Truck Holding Call HD3868 3,21 46,12 EUR 44,00 EUR 16,87 19.06.2024 Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG Call HC7JDA 11,94 416,50 EUR 300,00 EUR 3,48 18.06.2025 Thyssenkrupp AG Call HD2UV2 0,19 5,13 EUR 6,00 EUR 24,18 15.05.2024 DAX® Call HD2UDM 4,66 18026,57 Punkte 17900,00 Punkte 36,58 14.05.2024

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 11:04 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 6,07 450,07 USD 300,126549 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 22,25 530,80 418,508669 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 12,14 530,80 448,39754 EUR 7 Open End Rheinmetall AG Long HB9D1X 19,37 530,80 457,737812 EUR 8 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 23,33 530,80 392,355908 EUR 4 Open End

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 11:19 Uhr;

