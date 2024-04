GNW-Adhoc: Biognosys und Alamar Biosciences schließen strategische Partnerschaft im Bereich Proteomik zur Förderung der Biopharma- und Präzisionsmedizin-Forschung

^* Strategische Partnerschaft erweitert die Dienstleistungen von Biognosys um

die NULISA-Assays von Alamar sowie die gemeinsame wissenschaftliche Forschung im Bereich der biofluidbasierten Proteomik * Komplementärer Wert der unverfälschten Proteomik-Plattform DIA-MS von Biognosys und der bahnbrechenden Immunoassay-Plattformen von Alamar wird auf der AACR-Jahrestagung 2024 vorgestellt ZÜRICH, Schweiz und FREMONT, Kalifornien, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der massenspektrometriebasierten Proteomik, und Alamar Biosciences, Inc., ein Unternehmen, das die Präzisionsproteomik vorantreibt, um eine frühzeitige Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, die wissenschaftliche Entdeckung auf dem Gebiet der Biomarker für die Proteomik in Bioflüssigkeiten zu fördern. Diese Zusammenarbeit bringt die Expertise von Biognosys in der unvoreingenommenen Entdeckung durch datenunabhängige Akquisitions- Massenspektrometrie (DIA-MS) und die hochmodernen Immunoassays von Alamar zusammen. Dieser integrierte Ansatz verbessert unser Verständnis von Biomarkern, indem er tiefgreifende, unvoreingenommene DIA-MS-Entdeckungsproteomik mit hochspezifischen und ultrasensitiven Mid- und High-Plex-NULISA-Assays für Proteine mit geringer Abundanz wie Zytokine, Chemokine und wichtige Krankheitsprotein-Biomarker aus Plasma kombiniert. In der Industry Spotlight Theater Session, die von Alamar auf der Jahrestagung 2024 der American Society for Cancer Research (AACR) in San Diego am 9. April um 12:30 Uhr PT veranstaltet wird, werden die Unternehmen gemeinsam Daten aus einer gemeinsamen Studie zum nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) vorstellen. In dieser Studie wurden Plasmaproben von einer Kohorte von NSCLC-Patienten sowohl mit der Biognosys-Plattform TrueDiscovery (https://biognosys.com/services/platforms- applications/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=BGS%26Alamar)(®) (https://biognosys.com/services/platforms- applications/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=BGS%26Alamar) für die unvoreingenommene Entdeckung (https://biognosys.com/services/platforms- applications/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=BGS%26Alamar) und Alamars NULISAseq(TM) Inflammation Panel 250 (https://alamarbio.com/products-and- services/nulisa-inflammation-panel/?utm_source=PR) analysiert. Die Ergebnisse zeigen die Machbarkeit einer integrierten Analyse und unterstreichen die komplementären Erkenntnisse, die sich aus der Massenspektrometrie und affinitätsbasierten Assays in Plasma ergeben. Aufbauend auf dieser erfolgreichen Proof-of-Concept-Studie planen Biognosys und Alamar, im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft sowohl kommerziell als auch wissenschaftlich weiter zusammenzuarbeiten. 1. NULISA-Assay-Dienstleistungen: Biognosys wird in seiner hochmodernen Einrichtung in der Schweiz NULISA-Assays für bisher schwer zu messende Zytokine, Chemokine sowie andere wichtige krankheitsspezifische Marker aus Plasma und Bioflüssigkeiten anbieten. Diese hochsensitiven Assays ermöglichen die präzise Quantifizierung von Proteinen mit geringer Häufigkeit und bieten Forschern wertvolle Einblicke in komplexe biologische Prozesse. Sie ergänzen die unvoreingenommene DIA-MS-Analyse von Tausenden von Plasmaproteinen, um die systemische Reaktion des Wirtes und andere entzündungs- oder krankheitsbedingte Veränderungen der Proteinfaltung zu ergründen. 2. Forschungszusammenarbeit: Biognosys und Alamar werden eine gemeinsame Forschungsinitiative zur Erforschung der Plasmabiologie starten. Durch den Einsatz der unvoreingenommenen Entdeckungsmethoden von Biognosys in Verbindung mit den hochempfindlichen Assays von Alamar versuchen die Teams, biologische Krankheitsmechanismen zu entschlüsseln, indem sie ein vollständigeres Bild des Plasmaproteoms liefern und damit zum ersten Mal den gesamten dynamischen Bereich der Proteinhäufigkeit im Plasma abdecken können. Oliver Rinner, Ph.D., Gründer und CEO von Biognosys, zeigte sich begeistert über die Zusammenarbeit: ?Wir freuen uns, mit Alamar zusammenzuarbeiten, um die Proteomforschung voranzutreiben. Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden den Weg für einen Durchbruch in der Plasmabiologie ebnen, indem wir mehr als 5.000 Proteine zusammen mit Panels von Hunderten von gut charakterisierten Zytokinen und anderen hochwertigen Proteinen mit geringer Häufigkeit mit Hilfe von hochspezifischen NULISA-Assays auf unvoreingenommene Weise analysieren. Mit diesem Ansatz zielen wir darauf ab, den gesamten dynamischen Bereich der Plasmaproteine abzudecken." ?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Biognosys, um der Forschungsgemeinschaft einen erweiterten Zugang zu proteomischen Erkenntnissen von der Entdeckung bis hin zur klinischen Forschung zu ermöglichen", so Yuling Luo, Ph.D., Chairman, Gründer und CEO von Alamar. ?Biognosys ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Massenspektrometrie-Dienstleistungen für Forscher auf der ganzen Welt, und wir freuen uns darauf, ihr Angebot im Bereich der Plasmaproteomik um die hochempfindlichen Hochmultiplex-Immunoassays zu erweitern." Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für wissenschaftliche Spitzenleistungen und ihre gemeinsame Vision, die Präzisionsmedizin durch innovative Technologien voranzutreiben. Biognosys DIA Massenspektrometrie-Plattform für unverzerrte Proteomik Biognosys DIA Proteomics Analyse-Software, Spectronaut(®) Die NULISA(TM)-Plattform von Alamar: ein neuer Standard in der Proteomanalyse Alamar's NULISA(TM) platform: a new standard in proteomic analysis (https://ml- eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10217/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10217/eng) Über Biognosys Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery(®), TrueTarget(®) und TrueSignature(®), unsere Flaggschiff- Software Spectronaut(®) und das PQ500(TM)-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com (https://biognosys.com/). Über Alamar Alamar Biosciences ist ein privates Biowissenschaftsunternehmen, dessen Ziel es ist, die Präzisionsproteomik voranzutreiben, um die früheste Erkennung von

Krankheiten zu ermöglichen. Die firmeneigene NULISA-Plattform und das ARGO(TM) HT-

System arbeiten nahtlos mit den neuesten Fortschritten in der Genomik zusammen, um eine Nachweisempfindlichkeit im einstelligen attomolaren Bereich zu erreichen, die die empfindlichste Proteindetektionstechnologie auf dem Markt weit übertrifft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte alamarbio.com (https://www.alamarbio.com/?utm_source=PR).