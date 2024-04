Tagesausblick für 12.04.: DAX sackt unter 18.000 Punkte Berichtssaison startet.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.110/18.219/18.322/18.408/18.533 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.679/17.893/17.950/18.026 Punkte

Nach einem verhaltenen Auftakt drehte der DAX® bereits am Vormittag nach Süden. Nach einer kurzen Erholung am frühen Nachmittag rissen die Bären das Ruder wieder an sich und drückten den Leitindex auf die Kreuzunterstützung bei 17.893 Punkte. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 18.026/18.110 Punkte. Die langfristigen MACD- und RSI-Indikatoren beginnen jedoch, sich zu entspannen. Kippt der Index unter 17.893 Punkte könnte eine weitere Konsolidierungswelle in Richtung 17.679 Punkte starten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 07.03.2024 – 11.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2019 – 11.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 27.04.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XKG * 101,25%** 27.04.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 02.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 17:40 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC7GBR 32,10 14749,315682 14749,315682 5,59 Open End DAX® HD0V84 16,74 16288,090994 16288,090994 10,73 Open End DAX® HD2705 8,20 17149,322956 17149,322956 21,91 Open End DAX® HD30S1 6,56 17315,265986 17315,265986 27,40 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 17:40 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3QL8 34,60 21419,152792 21419,152792 -5,18 Open End DAX® HC6VV6 12,00 19161,220864 19161,220864 -14,98 Open End DAX® HC695Q 9,23 18884,728927 18884,728927 -19,48 Open End DAX® HB1657 7,78 18737,052248 18737,052248 -23,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 17:40 Uhr

