Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Kampf gegen Desinformation

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Kampf gegen Desinformation:

"Obwohl diese Behauptungen den Einschätzungen aus der Wissenschaft widersprechen, könnte man auf die Idee kommen, in Deutschland bestünde die Gefahr, dass die Wahrheit unter die Räder kommt. Interessant dabei ist, dass diese Behauptungen aus allen Seiten des Spektrums laut werden. Egal, ob man AfD oder Grünen oder Linken oder BSW glauben möchte, Desinformation ist immer und überall, und sie kommt von der jeweils anderen Seite. In Wahrheit geht es gar nicht darum, ob Falschinformationen die Demokratie gefährden. Es geht darum, dass der Kampf gegen die Rechtspopulisten an der falschen Stelle geführt wird. Statt sich in Umerziehungs- und Verbotsfantasien zu ergehen, müssen die Gegner der Populisten vor allem gute Politik machen. Das erkennt dann auch die Öffentlichkeit - und der Wähler."/yyzz/DP/he