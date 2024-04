EQS-Media / 12.04.2024 / 11:21 CET/CEST



SYNBIOTIC SE: Nach Teil-Legalisierung: Bushdoctor meldet starkes Auftragsplus aus Deutschland

München, 12. April 2024

Nur kurze Zeit nach der historischen Entscheidung zur Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland zieht SYNBIOTIC bereits eine erste positive Bilanz. Bushdoctor, eine Beteiligung von SYNBIOTIC, verzeichnet eine wachsende Nachfrage und einen signifikanten Anstieg der Bestellungen aus Deutschland.

„Die Resonanz ist überwältigend. Die starke Nachfrage ist darauf zurückzuführen, dass 80 % der aktuellen Aufträge aus Deutschland stammen. Wir arbeiten intensiv daran, diesen Anstieg so schnell wie möglich zu bewältigen und sicherzustellen, dass jeder Kunde schnellstmöglich seine Bestellung erhält“, so Harald Schubert, CEO Bushdoctor.

Bushdoctor gehört seit dem 03. Januar 2024 zur SYNBIOTIC Unternehmensgruppe. Der österreichische Großhändler und Hanfshop-Pionier verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Cannabis-Branche und betreibt vier Filialen in Österreich. Zum umfangreichen Vollsortiment von Hanfprodukten gehören Samen, Stecklinge, Hanfpflanzen, Anbau- und Rauchzubehör.

Strategische Initiativen von Bushdoctor

Im Hintergrund arbeitet Bushdoctor an einer Vielzahl von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Kundenservices und der Kundenakquise. Im Fokus steht insbesondere das Wachstum des Kundenstamms in Deutschland.

Bushdoctor implementiert aktuell ein neues und verbessertes Upgrade seines Shop-Systems. Zum einen soll die Benutzerfreundlichkeit erhöht, zum anderen die Angebotsvielfalt erweitert werden.

Die Reichweite und Sichtbarkeit von Bushdoctor werden über gezieltes Content-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, strategische Partnerschaften, innovative Werbekanäle, Displaynetzwerke, Paketbeilagen und den Ausbau des Affiliate-Netzwerks optimiert.

Marketingstrategie und operative Ausrichtung von SYNBIOTIC

Passend zur dynamischen Marktentwicklung hat SYNBIOTIC seine Marketingstrategie ausgerollt. „Wir machen das, was wir am besten können und nutzen unsere bewährte Buy and Build-Strategie, um unsere Präsenz auszubauen und unsere Produkte dort zu platzieren, wo sie die größte Resonanz finden“, erläutert Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC.

„Parallel zu den kurzfristigen Initiativen setzen wir auf eine umfassende Marketingstrategie, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Wir sind bestens positioniert, um unsere Marktpräsenz durch gezielte und effektive Marketingmaßnahmen signifikant zu erweitern“, ergänzt Emilio Ropero, Chief Communication Officer SYNBIOTIC.

Auch die weiteren Tochtergesellschaften von SYNBIOTIC verzeichnen seit dem 4. Quartal 2023 einen nachhaltigen Umsatzanstieg. Die deutliche Steigerung der Nachfrage scheint von der positiven Gesamtmarktentwicklung und der medialen Präsenz von Industriehanf, CBD und Cannabis (Medizinal- und Konsumcannabis) zu profitieren.

SYNBIOTIC wird die Chancen, die sich durch die Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland ergeben, konsequent im Sinne seiner Investoren, Aktionäre und Kunden nutzen.



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse | Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland



Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

Public Relations Manager

SYNBIOTIC

E-Mail ruediger.t@synbiotic.com

Mobil +49 171 3677028

c/o JOLE.group

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.

SYNBIOTIC hat eine klare Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche – Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis – weiter auszubauen.

