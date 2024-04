Bitcoin Kurs fällt auf fast 61.000 Dollar zurück – Die Gründe und Aussichten

Der Bitcoin (USD) notiert am späten Samstagabend mit zwischenzeitlich rund 61.300 Dollar so tief wie seit Mitte März nicht mehr. Hintergrund für den Kursrutsch dürften geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten gewesen sein. Angesichts geopolitischer Risiken nehmen Anleger lieber Reißaus und fassen riskante Anlageklassen mit spitzen Fingern an. Am Sonntagmorgen kann sich der Kurs zunächst bis auf rund 65.000 Dollar wieder erholen.

Geopolitische Risiken erwischen Anleger auf dem falschen Fuß – „Long-Squeeze“ denkbar

Bereits am Freitag hatte die Sorge über eine Eskalation der Spannungen zwischen Israel und dem Iran die Aktienmärkte in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein sogenannter „Long-Squeeze“ dürfte das Momentum verstärkt haben. Werden Wetten auf weiter steigende Kurse aufgelöst, kann dies panikartige Reaktionen am Markt auslösen.

