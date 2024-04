Aktien New York: US-Börsen trotzen der Eskalation im Nahen Osten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind trotz der Eskalation im Nahen Osten mit Gewinnen in die neue Woche gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 38 334 Punkte. Für Aufsehen sorgten starke Quartalszahlen der Großbank Goldman Sachs, die den Bankensektor nach oben trieben.

Am Freitag war das US-Börsenbarometer auf das niedrigste Niveau seit Ende Januar gefallen. Vom Rekordhoch im Januar knapp unter 40 000 Zählern hatte sich der Dow zuletzt immer weiter entfernt.

Der marktbreite S&P 500 stieg zum Wochenbeginn um 0,72 Prozent auf 5160 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich um 0,50 Prozent auf 18 098 Punkte./bek/he