APA ots news: OeNB präsentiert ihre neue Finanzbildungswebsite:...

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) modernisiert ihren Auftritt im Finanzbildungsbereich. Aus "Eurologisch" wird "OeNB-Finanzbildung" und präsentiert sich mit einer neuen Finanzbildungswebsite mit erweiterten Zielgruppen und modernen Inhalten. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung ihrer Finanzbildungsinitiativen gesetzt: Unter dem neuen Namen "OeNB-Finanzbildung" wird die Website [https://] (https://finanzbildung.oenb.at)[f] (https://finanzbildung.oenb.at)[inanzbildung.oenb.at] (https://finanzbildung.oenb.at) vorgestellt, die nicht nur bewährte Angebote für Pädagog:innen bereithält, sondern nun auch weitere Zielgruppen mit dem breiten Finanzbildungsangebot der Nationalbank anspricht. Durch innovative E-Learning-Produkte und aktuelle Forschungsergebnisse wird ein unmittelbarer Nutzen für Besucher:innen geschaffen. Vielfältige Zielgruppen im Fokus Die überarbeitete Website richtet sich an verschiedene Zielgruppen und bietet einen erweiterten Zugang zu Finanzbildungsinhalten: Für Schulen und Kindergärten: Die OeNB setzt weiterhin auf eine umfassende Unterstützung von Bildungseinrichtungen und engagiert sich intensiv in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. Kostenlose Tools, Workshops und Lehrmaterialien stehen nach wie vor zur Verfügung. Erweiterter Zugang für die Öffentlichkeit: Mit neuen E-Learning-Angeboten werden aktuelle wirtschaftliche Themen wie Inflation, Geldpolitik und Geldanlage abgedeckt. Besucher:innen erhalten detaillierte Informationen und werden ermutigt, sich aktiv mit Finanzbildungsthemen auseinanderzusetzen. Eine Social Wall bietet zudem direkte Verbindungen zu den Social-Media-Kanälen der OeNB. Forschungsergebnisse und Projekte: Ein eigener neuer Bereich widmet sich der Präsentation von Forschungsergebnissen und Projekten zur Finanzkompetenz der Menschen in Österreich sowie zur Wirkung von Finanzbildungsinitiativen. Finanzbildung am Puls der Zeit Die neue Website präsentiert sich im frischen Design und legt einen besonderen Fokus auf eine ansprechende User-Experience. Durch den Einsatz moderner Technologien soll das Interesse der Besucher:innen geweckt und diese zum Verweilen auf der Seite eingeladen werden. Barrierefreiheit und Responsivität ermöglichen selbstverständlich die Nutzung aller Inhalte auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Das Portfolio von OeNB-Finanzbildung wurde erweitert und modernisiert, insbesondere durch neu entwickelte E-Learning-Produkte. Diese webbasierten Anwendungen und Videos können ohne separaten Download oder Anmeldung genutzt werden. Zusammen mit den bestehenden Angeboten wie Printmaterialien, Tools und Apps (z. B. der historische Währungsrechner, die persönliche Inflationsapp "PIA" oder die Lern- und Sparziel-App "Meiki") bietet OeNB-Finanzbildung eine vielfältige Palette an Lernmöglichkeiten. Die motivierende Gestaltung und die Möglichkeit zur schnellen Aktualisierung machen E-Learning zu einem zentralen Element in der Finanzbildung. Erfahren Sie ab sofort mehr über die gesamte Bandbreite der Finanzbildungsangebote der OeNB auf [finanzbildung.oenb.at] (https://finanzbildung.oenb.at). Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag. Maria-Elisabeth Faulmann Pressesprecherin (+43-1) 404 20-6900 maria-elisabeth.faulmann@oenb.at www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom