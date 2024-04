Auto1 Group SE: Das Geschäft des Gebrauchtwagenhändlers stabilisiert sich weiter

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will trotz der insgesamt durchwachsenen Marktlage in diesem Geschäftsjahr weiterwachsen. Triebkraft soll dabei das Geschäft im kleinen Privatverbrauchersegment sein, das sich in letzter Zeit immer besser entwickelt. Das Management ist optimistisch, nachdem in den vergangenen zwölf Monaten die Grundlage für langfristig profitables Wachstum gelegt worden ist. Das Unternehmen schätzt den adressierbaren Gebrauchtwagenmarkt auf 700 Mrd. Euro. Weniger als 1 % davon sind online abgedeckt.