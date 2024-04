EQS-News: RIXX Invest AG: Produktionszuwachs bei Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC

EQS-News: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

RIXX Invest AG: Produktionszuwachs bei Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC



15.04.2024 / 16:47 CET/CEST

RIXX Invest AG: Produktionszuwachs bei

Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC

Investitionsprogramm führt bereits zu ersten positiven Ergebnissen

Weiteres Wachstum in 2024 erwartet

Berlin, 15. April 2024. Die Rattlesnake Oil and Gas LLC, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der RIXX Invest AG, Berlin, hat im Jahr 2023 mit einer Erdöl-Fördermenge von 12.743 Barrel Brutto-Produktionsumsätze in Höhe von USD 1.064.862 erzielt.

Die in und seit 2023 getätigten Investitionen in Infrastruktur und in die Reaktivierung bestehender Bohrlöcher werden nach Einschätzung des Managements der Rattlesnake zu einem Anstieg der Brutto-Produktionsumsätze auf USD 1.920.000 führen. Auf den Feldern der Rattlesnake sollen nach den Planungen 2024 insgesamt 24.000 Barrel Öl gefördert werden. Das Management der Rattlesnake und der RIXX Invest AG rechnen im Einklang mit vielen Analysten mit einem durchschnittlichen Ölpreis von USD 82.00 für das Barrel Öl der Qualitätsstufe West Texas Intermediate (WTI). Der Ölpreis unterliegt starken Schwankungen, die sich vor allem aus den regionalen Konflikten in Nahost und in der Ukraine ergeben.

In der nächsten Entwicklungsphase ist geplant, schrittweise alle Wells einer Überarbeitung zu unterziehen, die Infrastruktur im Feld weiter zu stärken und zu modernisieren. Die tägliche Produktionsrate soll so auf 700 bis 1.000 Barrel steigen. Diese Planung ist Teil der Strategie zur Steigerung der Produktionskapazitäten und zur weiteren Entwicklung der Rattlesnake Oil and Gas LLC unter dem Dach der RIXX Invest AG.

Für Rückfragen:

Thomas Knipp, Sprecher des Vorstandes der RIXX Invest AG

Mail:

thomas.knipp@rixx-invest.com

Tel.: +49-30-629-319-873

Sprache: Deutsch Unternehmen: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 629319872 Fax: +49 30 629319873 E-Mail: info@rixx-invest.com Internet: https://rixx-invest.com/ ISIN: DE000A3H2341 WKN: A3H234 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1880841

